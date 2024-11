Cette voiture électrique Cadillac prouve la différence fondamentale entre les USA et l’Europe

L’emblématique marque américaine Cadillac se relance, aussi bien aux États-Unis avec une gamme électrique et hybride qu’en Europe. Une nouvelle tentative après celle des années 2000. Cadillac vient de présenter un nouveau modèle, le Vistiq. Cette nouveauté est si imposante qu’on peut se demander si elle pourra raisonnablement s’implanter en Europe !

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Les voitures européennes sont plus petites que les voitures américaines. Alors, quand on voit Cadillac présenter un nouveau SUV de 5,22 m de long, on peut légitimement se poser des questions quant à sa venue en Europe.

Une motorisation dans l’ère du temps

Cadillac est revenue sur le Vieux Continent avec deux SUV électriques, le Lyriq et l’Optiq. On ne peut donc pas reprocher au constructeur américain d’avoir une offre complètement inadaptée au marché européen.

Avec le Vistiq, un troisième modèle pourrait venir compléter la gamme. Il s’agit du pendant électrique du SUV XT6 de Cadillac, distribué uniquement sur le marché nord-américain. Deux moteurs électriques lui confèrent une puissance cumulée de 615 chevaux et un couple de 880 Nm. Ce grand SUV parvient à abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, soit plus rapidement qu’une Corvette C6 Z06, pourtant la quintessence de la sportivité dans le groupe GM jusqu’en 2013.

Ce SUV embarque une batterie de grande capacité, annoncée par le constructeur à 102 kWh, offrant une autonomie d’environ 480 km (300 miles, comme indiqué dans le communiqué de presse de Cadillac) sur le cycle EPA, plus strict que le cycle européen WLTP. On peut donc s’attendre à une autonomie théorique d’environ 530 km si le SUV était un jour vendu en Europe. Ce qui laisse présager une consommation d’énergie ultra-élevée.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Cette batterie présente un atout supplémentaire grâce à son système V2H. En d’autres termes, la voiture peut alimenter le réseau électrique de votre maison. Cela permet de réaliser des économies en profitant des heures creuses pour charger le véhicule et en réutilisant cette énergie lorsque l’électricité est plus chère. De plus, ce système permet de continuer à alimenter votre maison en cas de coupure de courant — une fonctionnalité pratique dans un pays sujet aux ouragans et aux tornades.

Effet statutaire garanti

Comme nous vous l’avons expliqué en introduction, le Cadillac Vistiq est un grand SUV. Sa taille atteint 5,22 m de longueur pour 2,02 m de largeur et 1,80 m de hauteur. Le Vistiq en impose : pour vous donner un ordre de comparaison, il est plus grand qu’un Audi Q7, un BMW XM, un Bentley Bentayga ou encore un Mercedes EQS SUV. Bref, il est plus grand que tous les SUV électriques actuellement commercialisés en Europe.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Ce physique XXL est associé à un style élégant et moderne. On remarque une grande calandre sombre, appelée Black Crystal Shield, ainsi qu’une signature lumineuse composée de fines barres de LED rappelant les « dents de lion » bien connues chez Peugeot.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

De profil, on note la présence d’immenses jantes chromées de 23 pouces (d’autres modèles de 22 et 21 pouces sont également disponibles), surmontées de passages de roues en noir brillant. Le pare-brise est généreusement incliné pour donner un aspect dynamique, et un motif en forme de voile orne la custode arrière.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

C’est certainement à l’arrière que le gabarit imposant se remarque le plus, avec un hayon vertical et une signature lumineuse complexe reposant sur quatre blocs optiques. Le bouclier arrière est peint en noir brillant, tout comme les extensions d’ailes.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Pensé pour six personnes

Dans l’habitacle du Cadillac Vistiq, on a l’impression d’être dans un jet privé. On retrouve quatre sièges individuels et une troisième rangée de deux places côte à côte. C’est seulement à ce niveau de l’habitacle que les passagers ne disposent pas de leur propre accoudoir ; l’espace réduit à l’arrière ne permet pas d’offrir exactement les mêmes fauteuils. Chaque passager bénéficie d’un rangement pour smartphone et d’un porte-gobelet (États-Unis oblige). Tout le monde profite d’une bonne luminosité à bord grâce à un grand toit ouvrant au-dessus des première et deuxième rangées, tandis que la troisième rangée est sous un toit panoramique fixe.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Côté technologies embarquées, on remarque un système audio AKG Studio avec 23 haut-parleurs et Dolby Atmos, offrant une qualité sonore idéale pour écouter son podcast préféré.

La planche de bord intègre un écran LED haute résolution de 33 pouces incurvé vers le conducteur, qui regroupe les informations de conduite derrière le volant et le système d’infodivertissement sur la partie droite. Un autre écran est présent sur la console centrale, permettant notamment de gérer la climatisation automatique à cinq zones.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Côté sécurité embarquée, Cadillac annonce la présence de l’assistance de direction dans les zones aveugles, de l’alerte cycliste latérale et de l’alerte de collision avant. On note également la réponse automatique aux collisions OnStar de série, ainsi que la vision nocturne par capteur infrarouge, permettant de détecter piétons et animaux même de nuit.

Viendra-t-il en Europe ?

Au lancement, Cadillac annonce trois finitions : Luxury, Sport et Premium Luxury. Pour l’été 2025, une finition Platinum doit faire son entrée au catalogue, offrant davantage de possibilités de personnalisation. Le Cadillac Vistiq débute aux États-Unis à 78 790 $ hors taxes et frais de concession.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Le constructeur ne communique pas pour l’instant sur une arrivée éventuelle en Europe. Si sa motorisation électrique ne pose pas de problème pour une commercialisation sur le Vieux Continent, son grand gabarit, supérieur à nos habitudes, pourrait constituer un frein sur notre marché. Toutefois, un troisième modèle serait le bienvenu pour compléter la gamme de Cadillac en Europe.

Jeep, concurrent de Cadillac, a de son côté officialisé l’arrivée au printemps du Wagoneer S. Cependant, le Jeep Wagoneer S est plus compact, avec une longueur de 4,89 m.