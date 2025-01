Comment la Chine va atteindre son objectif sur la voiture électrique avec 10 ans d’avance

Les ventes de voitures électriques vont largement dépasser celles des modèles thermiques en Chine d’après plusieurs prévisions. L’Empire du Milieu devrait alors prendre une nette avance sur l’Europe à ce sujet.

Une ligne d’assemblage BYD // Source : BYD

Si vous suivez quelque peu l’actualité automobile, vous savez à quel point les constructeurs chinois sont investis sur le marché de la voiture électrique. On pense par exemple à BYD, sur le point de devenir le numéro 1 mondial dans le domaine, devant Tesla. Mais la firme n’est pas la seule à cartonner sur le marché.

Une vraie raclée au thermique

On pense aussi à MG, qui s’en sort particulièrement bien sur le Vieux Continent, mais aussi à Li Auto, l’une des seules marques chinoises à avoir atteint la rentabilité. Et la Chine va encore et encore accélérer le rythme, à tel point qu’elle devrait finir par envahir l’Europe avec ses autos, comme l’avaient prédit les spécialistes. En attendant, une chose est sûre, la voiture électrique se porte bien dans l’Empire du Milieu, à tel point qu’elle devrait rapidement y dépasser le thermique.

C’est ce qu’estiment les prévisions issues des données de quatre banques d’investissement et de groupes de recherche, relayés par le Financial Times. Selon ces dernières, les ventes de voitures électriques en Chine devraient dépasser celles des autos essence et diesel. Et ce sera le cas dès l’année prochaine, dépassant ainsi les objectifs annoncés par Pékin. En effet, les ventes intérieures de véhicules électrifiés (électriques et hybrides rechargeables) devrait fortement grimper, de l’ordre de 20 % en un an seulement.

Xpeng P7+ // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Au total, ce marché atteindrait les 12 millions d’autos au cours de cette année, soit plus du double des ventes enregistrées en 2022. À cette époque, ce sont tout de même pas moins de 5,9 millions d’autos qui ont été immatriculées, ce qui est assez impressionnant. À titre de comparaison, ce sont seulement 291 143 voitures électriques qui ont été écoulées en France au cours de l’année 2024 qui vient de s’achever. Autant dire que c’est très peu, même si 2025 devrait être un peu plus prometteuse.

Mais revenons au marché chinois. Là-bas, il se dit également qu’en parallèle, les ventes des voitures à combustion devraient chuter de plus de 10 % l’an prochain. Au total, ce sont moins de 11 millions d’unités qui devraient trouver preneurs. Ce qui représente une chute assez impressionnante de 30 % par rapport aux 14,8 millions vendus en 2022. Et nul doute que cette dégringolade devrait encore se poursuivre, voire s’accroître au cours des prochaines années, alors que les constructeurs chinois veulent encore accélérer.

Un objectif atteint 10 ans plus tôt

Ainsi, selon le Financial Times, la Chine devrait prendre une grande longueur d’avance par rapport à l’Europe, qui prévoit quant à elle d’interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. De plus, le développement de l’industrie de l’automobile électrique dans l’Empire du Milieu devrait évidemment se répercuter sur notre marché, puisque les constructeurs asiatiques veulent être de plus en plus présents chez nous. Cela passera par un accroissement des ventes, mais aussi par des constructions d’usine, comme prévoit de le faire BYD.

Ce dernier est d’ailleurs bien décidé à devenir un leader mondial, tandis qu’il emploie plus de 100 000 ingénieurs au sein de son siège de Shenzhen. Et ce n’est pas la seule marque à connaître un fort développement, puisqu’une grande partie est en fait concernée. À tel point que selon les estimations, l’objectif fixé par Pékin de vendre au moins 50 % de voitures électriques en Chine d’ici à 2035 sera atteint avec 10 ans d’avance. Mais outre la disparition programmée des autos thermiques, une menace pèse sur les marques étrangères.

Leur part de marché est passée dans l’Empire du Milieu de 64 % en 2020 à seulement 37 % en 2024. Ce qui met en danger certains constructeurs tels que Volkswagen, qui compte beaucoup sur ce pays. Mais désormais, les marques asiatiques vont devoir rivaliser entre elles, puisque le PDG de Xpeng prévoit une guerre des prix encore plus intense cette année. Selon HSBC, les constructeurs chinois devraient lancer environ 90 nouveaux modèles au cours des prochains mois, dont 90 % seraient électriques. Autant dire que la concurrence sera rude !