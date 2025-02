La R5 électrique a le droit à sa version ultra-performante : avec l’A290, Alpine a présenté sa première voiture électrique, mais aussi sa première traction. Et si ce modèle devenait aussi le premier véhicule du constructeur à avoir une transmission intégrale ? Une nouvelle version puissante pourrait y avoir recours.

Photo Yannick Brossard / DPP

Récemment élue sportive de l’année 2024 aux Trophées de L’Argus, l’Alpine A290 devrait arriver dans une version plus puissante pour concurrencer les prochaines Lancia Ypsilon HF et Mini Cooper John Cooper Works. Mais, à la différence de ces deux citadines sportives à traction, l’Alpine A290 devrait avoir un petit truc en plus.

Une version GTX avec quatre roues motrices ?

Chez Renault, dans les années 80, la finition GTX désignait les finitions à mi-chemin entre les déclinaisons sportives souvent nommées Turbo et les versions luxueuses nommées Baccara. Mais rien ne faisait référence à une transmission intégrale.

Une version quatre roues motrices de l’Alpine A290 serait parfaite pour la neige ! // Source : Alpine

Toutefois, selon les informations de L’Argus, le groupe Renault envisage de ressortir l’appellation GTX pour une version à quatre roues motrices de l’Alpine A290 développant une puissance de 280 chevaux contre 220 ch sur la version GTS actuelle.

Un point commun avec le Dacia Bigster

Aussi fou que cela puisse paraître, l’Alpine A290 GTX et le Dacia Bigster pourraient bien avoir un point commun : leur moteur installé sur le train arrière.

En effet, le nouveau SUV familial de Dacia, présenté fin 2024, est attendu dans une version à quatre roues motrices utilisant pour cela un moteur électrique à l’arrière (en plus du moteur thermique avant), ce qui permet de ne pas avoir de lien mécanique entre le moteur thermique et la boîte de vitesses installée classiquement sur l’essieu avant. C’est une solution que Stellantis a retenue pour les versions 4×4 du Jeep Avenger avec la version 4xe et bientôt pour l’Alfa Romeo Junior Q4.

Le train arrière multi-bras de l’Alpine A290 laisse la possibilité d’y ajouter un second moteur // Source : Alpine

Selon les informations de L’Argus, ce moteur arrière de l’Alpine A290 GTX devrait délivrer 60 chevaux, s’ajoutant aux 220 chevaux de la version GTS déjà commercialisée. La puissance serait donc portée à 280 chevaux, soit exactement celle de la Toyota GR Yaris, qui utilise un moteur thermique trois cylindres 1,6 litre turbo et une transmission intégrale permanente.

La meilleure petite sportive électrique ?

Si cette version est confirmée par Alpine, elle pourrait devenir la meilleure petite sportive électrique du marché en 2026. Et peut-être même la petite sportive toutes énergies confondues. Un titre qui revient actuellement sans trop de débat à la Toyota GR Yaris, qui est une véritable voiture de rallye homologuée pour la route. Mais malheureusement, avec de fortes émissions de CO2 et un malus écologique important, ses jours sont comptés en France.

Alpine A290 // Source : Yannick Brossard / DPPI

Avec cette version, Alpine se rapprocherait du WRC. Pour performer en rallye, la transmission intégrale est devenue obligatoire, mais pour l’instant la réglementation ne laisse pas courir des voitures électriques dans la catégorie reine. À la faveur d’une évolution du règlement attendue pour 2027, les voitures électriques pourraient y être intégrées. Ainsi Alpine renouerait avec une étape importante de son histoire, le rallye.

De plus, ce moteur arrière « e-Axle » à deux vitesses, fourni par l’équipementier français Valeo, pourrait être capable d’augmenter l’autonomie du véhicule qu’il équipe lorsqu’il n’est pas sollicité. Une fois présent dans des véhicules Alpine et Dacia, il ne paraît pas irrationnel d’envisager ce moteur arrière sous d’autres véhicules portant le nom de Renault.