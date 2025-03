2 000 ch et recharge ultra-rapide : la future Lamborghini électrique s’annonce incroyable, à un détail près

Chez Lamborghini, on ne semble pas très pressé à l’idée de proposer une voiture électrique. Alors que le grand rival Ferrari va présenter un premier modèle fin 2025, malheureusement, le constructeur au Taureau vise, au mieux, la fin de la décennie. Mais les premiers chiffres annoncés ont déjà de quoi donner l’eau à la bouche.

Lamborghini Lanzador // Source : Lamborghini

L’histoire de Lamborghini s’apprête à franchir un tournant majeur avec l’arrivée de son premier modèle 100 % électrique… en 2029 ! Oui, quatre ans après Ferrari et son premier modèle carburant aux électrons prévu pour le 9 octobre prochain. Une éternité dans l’univers automobile.

Si cette échéance semble encore lointaine, les premières informations commencent à émerger, notamment grâce aux déclarations récentes d’Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, lors de la présentation des résultats financiers de l’année 2024.

Lamborghini bénéficiera des synergies au sein du groupe Volkswagen

Selon Oliver Blume, cette nouvelle Lamborghini électrique représentera une « grande opportunité pour le groupe » grâce aux collaborations entre les différentes marques, notamment Porsche, Audi et Bentley.

Lamborghini Lanzador // Source : Lamborghini

La voiture sera fabriquée sur une plateforme développée sous la supervision de Porsche, tandis qu’elle devrait partager de nombreux éléments avec Audi ou encore Bentley.

C’est déjà le cas sur certains modèles de la marque, comme l’Urus qui repose sur les bases d’un Audi RS Q8, ou encore feu la Lamborghini Huracán qui embarque le même V10 que l’Audi R8.

L’électrique de tous les superlatifs

Lamborghini oblige, la future électrique de la marque mettra l’accent sur des performances et des chiffres impressionnants. Le ton est déjà donné, car la plateforme développée par Porsche permettra d’atteindre jusqu’à 2 000 chevaux, des chiffres dignes d’une hypercar.

Toutefois, il reste encore à déterminer si la configuration moteur suivra celle du concept Lanzador, avec deux moteurs (un par essieu), ou si elle en comptera quatre, soit un par roue, comme la plupart des hypercars électriques du paysage actuel.

Lamborghini Lanzador // Source : Lamborghini

Autre donnée clé : l’auto reposera sur une architecture 980 volts, surpassant les standards actuels en 400 et 800 volts. Cela promet donc des recharges ultra-rapides.

Lamborghini a confirmé que cette nouvelle voiture sera produite à Sant’Agata Bolognese, perpétuant ainsi la tradition de la marque. Cependant, aucune précision n’a été donnée quant à l’origine des batteries et des autres composants, qui pourraient être produits hors d’Italie, le groupe Volkswagen ayant d’autres synergies avec d’autres fournisseurs, chinois notamment. Et on imagine mal les motoristes de Lamborghini développer une batterie spécifiquement pour un seul modèle.