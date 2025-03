C’est prouvé, les conducteurs de voitures électriques roulent plus que les thermiques

Selon une récente étude britannique, les propriétaires de voitures électriques roulent nettement plus que les possesseurs de modèles thermiques. La différence est même particulièrement élevée, et ne cesse de se creuser.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Le marché des voitures électriques reprend enfin des couleurs en ce début d’année 2025. Une bonne nouvelle, après plusieurs mois assez difficiles et un marché en chute libre. Mais tout n’est pas encore rose pour cette motorisation, qui fait face à une forte défiance de la part de certains automobilistes. Cependant, il s’agit dans la plupart des cas d’une méconnaissance.

Une très nette différence

En effet, beaucoup estiment encore qu’il n’est pas possible de rouler loin ni longtemps avec une voiture électrique. Or, cela est de plus en plus faux, grâce à l’amélioration des technologies de batteries et au développement du réseau de bornes de recharge. Ainsi, rouler avec ce type de motorisation n’est pas une contrainte, bien au contraire. Et une étude tout juste publiée nous le prouve une nouvelle fois. Celle-ci a été réalisée par le cabinet Solera cap hpi, spécialisé dans les données automobiles.

Relayée par le site AutoExpress, cette dernière met l’accent sur les différences d’usage entre les possesseurs de voitures électriques et thermiques. Il faut cependant garder en tête qu’elle se base sur les habitudes de conduite au Royaume-Uni uniquement. Mais cela nous donne tout de même une idée de celles que peuvent également avoir les automobilistes dans le reste de l’Europe. Mais alors, qui des conducteurs d’électriques ou de thermiques roulent le plus ? Et bien il s’agit des premiers, selon cette étude.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

En effet, à l’heure actuelle, les propriétaires de voitures zéro-émission (à l’échappement) parcourent en moyenne 14 000 kilomètres par an. Un chiffre qui a très nettement augmenté en dix ans, puisqu’il était de 10 220 kilomètres en 2015. À titre de comparaison, les automobilistes qui roulent en voiture essence ou diesel ne totalisent que 13 351 kilomètres chaque année en moyenne. Concrètement, la différence est de plus de 710 kilomètres entre les deux types de motorisation, ce qui est tout de même assez énorme.

Pour trouver ce résultat, Cap hpi s’est basé sur les données recueillies lors des ventes de voitures d’occasion. Ce qui représente plus d’1,8 million de transaction par an en moyenne. Dylan Setterfield, responsable de la stratégie prévisionnelle de l’entreprise, explique que « nos données révèlent que les conducteurs de véhicules électriques parcourent désormais plus de distance en voiture que les conducteurs de voitures à essence, et ce, de manière constante depuis près de deux ans ». Mais quelle est la raison ?

Plusieurs explications à ce phénomène

En fait, il y en a plusieurs. Tout d’abord, cette tendance peut s’expliquer par l’amélioration des voitures électriques. Leur autonomie devient de plus en plus élevée, ce qui rassure les conducteurs. Ils peuvent donc utiliser leur véhicule de manière plus régulière, voire en faire la seule auto de leur foyer. De plus, il faut aussi savoir que de nombreuses entreprises optent pour ce type de motorisation, sous l’impulsion des pouvoirs publics. En France, le gouvernement impose notamment des quotas, sous peine de sanctions.

Et forcément, cela fait que de nombreux salariés roulent en auto électrique, ce qui fait grimper là encore le kilométrage. En parallèle, le réseau de bornes de recharge s’étoffe, se fiabilise et gagne en puissance : il est dorénavant tout à fait envisageable de partir en vacances en voiture électrique. Ce qui explique aussi pourquoi les voitures thermiques sont moins utilisées.

Volkswagen ID.4

De plus, la part de marché de l’électrique continue d’augmenter, au détriment des modèles essence ou diesel. Ces dernières sont donc de fait moins nombreuses sur les routes. Enfin, Cap hpi explique également que la hausse du télétravail fait diminuer les trajets pour se rendre au bureau. Ainsi, la consommation d’essence aurait chuté d’environ 12 % au Royaume-Uni au cours des dix dernières années. Et cette tendance devrait se poursuivre. Et ce même si les ventes d’électriques ont légèrement chuté en France sur les deux premiers mois de 2025 selon l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles).