Voici la Rolls-Royce chinoise : 1300 km d’autonomie, recharge en 10 minutes et luxe ultime grâce à Huawei

Dévoilée en fin d’année 2024, la nouvelle Maextro S800 arrive enfin dans les concessions en Chine. La voiture électrique de luxe, co-créée avec Huawei, démarre sous les 100 000 euros et vise à concurrencer Maybach et Rolls-Royce avec sa fiche technique très alléchante.

Maextro S800 // Source : Maextro

Parmi les constructeurs automobiles chinois les plus connus chez nous, on peut notamment citer MG, BYD ou encore Xpeng. Mais avez-vous déjà entendu parler de JAC ? Il y a de fortes chances que non. Et c’est normal, car la marque fondée en 1964 n’est pas du tout présente en Europe pour le moment. En revanche, en Chine, c’est un groupe bien implanté, qui est aussi spécialisé dans les camions légers et les poids lourds.

Une berline très haut de gamme

À la fin de l’année 2024, ce dernier avait levé le voile sur une voiture totalement hors normes, la nouvelle Maextro S800. Une grande berline de luxe, conçue en partenariat avec le géant de la tech Huawei. Cette dernière vise alors tout simplement à rivaliser avec Maybach, la Mercedes-Benz EQS, mais également avec Rolls-Royce, qui commercialise sa première voiture électrique, la Spectre. Et voilà que cette nouvelle venue démarre enfin ses ventes en Chine, l’occasion d’en savoir un peu plus sur le site internet.

Maextro S800 // Source : Maextro

Cette dernière nous donne déjà son prix, affiché à partir de 708 000 yuans, ce qui correspond à environ 85 500 euros. Certes, cela n’est pas donné, mais vous verrez que ce n’est pas volé. À noter toutefois que ce tarif sera fortement revu à la hausse si la voiture arrive en Europe. Et cela en raison, notamment, des droits de douane mis en place par Bruxelles. La nouvelle Maextro S800 mesure 5,48 mètres de long . Elle affiche une largeur de 2,0 mètres pour 1,54 mètre de haut.

Et voilà que l’on connaît désormais sa fiche technique complète, détaillé sur le site de la marque. Elle se décline plusieurs versions, dont certaines équipées d’un prolongateur d’autonomie sous la forme d’un quatre cylindres 1,5 litre. Toutes les variantes sont dotées d’une transmission intégrale, mais une a le droit à trois moteurs électriques. Dans sa version d’entrée de gamme, la berline électrique affiche une puissance de 217 chevaux à l’avant et 312 chevaux à l’arrière. La déclinaison la plus performante atteint respectivement 217 et 645 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes au mieux.

Maextro S800 // Source : Maextro

Deux capacités de batteries sont aussi proposées sur la berline de luxe, à savoir 65 (pour la version à prolongateur d’autonomie) et 97 kWh (pour la 100 % électrique). De quoi offrir une autonomie maximale de 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 550 kilomètres avec l’homologation WLTP, plus réaliste. La version avec prolongateur d’autonomie peut quant à elle atteindre les 1 333 kilomètres en une seule charge.

La recharge est d’ailleurs particulièrement rapide. Car il ne faut que 10,5 minutes pour passer de 10 à 80 % pour la batterie de la version à prolongateur et 12 minutes pour la 100 % électrique, et cela grâce à son architecture 800 volts.

Des prestations de très haut vol

Outre sa fiche technique particulièrement alléchante, la nouvelle Maextro S800 offre également des prestations très luxueuses. Déclinée en version quatre ou cinq places, la berline électrique affiche un empattement de 3,37 mètres et a le droit à tout un arsenal technologique de pointe.

Elle s’offre notamment une immense dalle numérique qui occupe toute la planche de bord. Ce n’est pas tout, car la voiture transpire également le luxe, faisant notamment appel au cristal et aux boiseries pour son intérieur. Les passagers à l’arrière ont le droit à des sièges zéro-gravité, tandis que la console centrale accueille même un petit réfrigérateur.

Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 445 litres et les passagers peuvent aussi profiter d’un système audio fourni par Huawei. Baptisé Harmony Intelligent Mobility, il est doté de 43 haut-parleur et atteint 2 920 watts. En ce qui concerne les aides à la conduite, la nouvelle Maextro S800 ne fait pas les choses à moitié non plus. Elle a notamment le droit à la conduite autonome avec pas moins de quatre capteurs LiDAR. De quoi probablement atteindre le niveau 3.

Maextro S800 // Source : Maextro

Enfin, la berline chinoise est livrée de série avec le volant et les sièges chauffants, la climatisation indépendante à quatre zones et même un diffuseur de parfum. A noter qu’elle a aussi le droit à la charge bidirectionnelle V2G dès la finition d’entrée de gamme. La liste d’équipements est tout simplement pléthorique, et inclut de série une suspension pneumatique et des roues arrières directrices. Reste désormais à savoir quand elle fera son arrivée en Europe, alors que rien n’a encore été indiqué à ce sujet pour le moment.