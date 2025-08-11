Non, une voiture électrique n’est pas dangereuse en cas d’orage : la preuve en vidéo

On entend souvent qu’électricité et orage ne font pas bon ménage. Mais qu’en est-il pour une voiture électrique : court-on plus de risques si elle se fait foudroyer, par rapport à une auto thermique ? On fait le point ci-dessous !

Si les ventes de voitures électriques ont progressé au fil des années, de nombreux obstacles se dressent encore pour les automobilistes. Les craintes autour de cette motorisation demeurent nombreuses, et notamment autour de tout ce qui touche à la batterie.

Un véritable risque ?

Outre la peur de manquer d’autonomie ou de passer trop de temps à la borne, les acheteurs se questionnent aussi sur la sécurité. Beaucoup craignent encore que l’accumulateur n’explose en cas d’accident, ce qui est impossible grâce aux normes de sécurité actuelles très strictes. Mais cela ne suffit pas à effacer leurs craintes. Ils sont aussi nombreux à ne pas oser laver leur voiture électrique, de peur qu’être électrocuté. Or, nous avions expliqué dans un précédent article que ce n’est en réalité pas possible.

Mais voilà, un autre sujet inquiète aussi une grande partie des automobilistes : les orages. A-t-on réellement plus de risques de finir électrocuté au volant d’une voiture électrique ? Et bien la réponse est tout simplement non. Et rien de tel qu’une histoire vraie pour en avoir la preuve. Ainsi, le site spécialisé CNEVPost relaie une vidéo particulièrement impressionnante. Un BYD Song Plus EV (BYD Seal U en France) qui se fait foudroyer plusieurs fois de suite. Mais alors, la voiture a-t-elle été endommagée ?

Pas le moins du monde, en témoignent les photos relayées par la presse locale, qui s’est rendue dans le garage où la voiture a été prise en charge. Deux petites marques sont simplement visibles sur le toit, qui correspondent aux impacts de la foudre. Et c’est tout. Le véhicule n’a pas été abimé, et le conducteur encore moins blessé. Ce n’est pas tout, car aucun dégât mécanique ni électronique n’a été détecté par les mécaniciens. Aucune trace de court-circuit n’a été vue non plus.

Une très bonne nouvelle, qui prouve qu’il n’y a absolument rien à craindre si vous roulez en voiture électrique sous un orage. La batterie n’a rien eu non plus, d’autant plus que les technologies chinoises sont soumises à des normes particulièrement strictes. Et nous avions déjà expliqué que la chimie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée par BYD était particulièrement résistante. De plus, la voiture s’est mise elle-même en sécurité en coupant automatiquement le courant lors du premier impact de foudre.

Une réponse rassurante

Si le risque zéro n’existe pas, comme dans toutes les situations de la vie, rouler en voiture électrique sous un orage n’est pas plus dangereuse qu’en essence. C’est d’ailleurs ce que nous rappellent les journalistes du site Numerama. Il faut se souvenir qu’une auto, quelle que soit sa motorisation, agit comme une cage de Faraday. C’est-à-dire que la structure métallique isole le poste de conduite et évacue l’électricité vers le sol. Les systèmes électroniques ne sont pas touchés, ni le conducteur.

De plus, la batterie est quant à elle isolée et bien protégée, et il n’y a aucun risque d’elle soit mise KO par la foudre. Cependant, quelques précautions de bon sens doivent tout de même être prises pour réduire les risques. Il est conseillé de ne pas brancher votre voiture électrique lors d’un orage. Car si la foudre tombe à proximité, elle peut endommager la borne, et donc votre auto qui y est reliée. Il ne faut pas non plus toucher la carrosserie, mais ce conseil est valable quelle que soit la motorisation.

Car le métal conduit l’électricité, et vous pourriez être électrocuté si la foudre frappe votre véhicule. Quoi qu’il arrive, la prudence reste de mise, quel que soit votre moyen de transport. Le mieux reste de vous garer le temps que l’orage passe s’il est très fort. Car il s’accompagne généralement de pluie et il est plus prudent d’attendre que la visibilité devienne suffisamment bonne pour continuer votre trajet.