Une vente toutes les 2 minutes : l’incroyable succès de la voiture électrique la moins chère du monde

Méconnue en Europe, la Wuling Hongguang Mini EV est la voiture électrique la moins chère du monde. Uniquement vendue en Chine pour le moment, elle cartonne dans son pays natal avec pas moins de 1,7 million d’exemplaires produits.

Le prix des voitures électriques reste encore un important facteur de contrariété pour les automobilistes. Et c’est d’ailleurs un point qui les dissuade encore beaucoup pour passer à cette motorisation. Cependant, de plus en plus de constructeurs proposent désormais des modèles abordables, sous les 20 000 euros, voire moins.

Un beau succès pour la citadine

On pense par exemple à la Leapmotor T03, à la Dacia Spring ou encore à la BYD Dolphing Surf. En parallèle, Renault prépare sa Twingo, quand Volkswagen travaille sur son ID.1. Cependant, et sans compter les Citroën Ami et autre Fiat Topolino, il existe des autos électriques encore moins chères. Mais pour les trouver, il faut aller en Chine, où les voitures sont dans tous les cas nettement plus accessibles. L’un des modèles les moins chers au monde est la petite Wuling Hongguang Mini EV.

Cette dernière est affichée à partir de 35 800 yuans seulement, ce qui correspond à environ 4300 euros selon le taux de change actuel. À titre de comparaison, la Citroën Ami démarre actuellement à 7 990 euros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la petite Wuling rencontre un succès particulièrement fort. La citadine électrique chinoise avait été lancée dans le courant de l’année 2020, et elle totalise aujourd’hui pas moins d’1,7 million d’exemplaires vendus.

Une performance particulièrement impressionnante, comme le souligne le site spécialisé Car News China. Ce dernier nous apprend qu’il se vend en moyenne un exemplaire toutes les deux minutes en Empire du Milieu. La Wuling Hongguang Mini EV est « la meilleure vente du segment des petites voitures électriques depuis 60 mois ». Ce qui équivaut à cinq ans consécutifs. Et ce n’est sans doute pas encore terminé, car les ventes continuent d’augmenter.

En 2022, ce sont 554 000 unités qui avaient été écoulées. En 2024, ce chiffre est passé à 1,4 million, en cumulé avec les années précédentes – et non pas uniquement sur le cru 2024.

Dévoilée en 2020 lors du salon de Chengdu, la citadine électrique a déjà fait l’objet de 1 986 brevets, dont les détails n’ont pas été révélés. On sait que les constructeurs chinois ont tendance à en déposer beaucoup, à l’image de BYD qui atteint la trentaine en moyenne chaque jour pour ses voitures électriques.

Une petite auto intéressante

La Wuling Hongguang Mini EV se décline en plusieurs versions distinctes, à savoir la variante standard, la déclinaison à cinq portes ainsi qu’un cabriolet. Sans compter les éditions spéciales diverses et variées conçues en partenariat avec des jeux vidéo et des marques. Elle affiche des dimensions très compactes avec une longueur de 3,26 mètres pour 1,51 mètre de large et 1,58 mètre de haut. L’empattement est quant à lui établi à 2,19 mètres.

Une seule motorisation est disponible, avec un moteur électrique installé sur l’essieu arrière. Ce dernier affiche une puissance de 40 chevaux. Le 0 à 100 km/h n’a pas été détaillé. La vitesse maximale est quant à elle de 100 km/h tout rond. L’auto a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 12,2 kWh, qui lui offre une autonomie de 205 kilomètres.

Un chiffre qui s’entend selon le cycle chinois plus optimiste, ce qui donne environ 174 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 30 à 80 % en 35 minutes, ce qui reste assez long. Il faut compter 4,8 heures pour passer de 20 à 100 % en courant alternatif. Pour le moment, il n’est pas prévu que la Wuling Hongguang Mini EV finisse par arriver en Europe.