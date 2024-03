Faut-il interdire les voitures hybrides rechargeables en Europe

En Europe, les voitures hybrides rechargeables sont sous le feu des projecteurs. En cause : leur consommation d'essence, largement supérieure à ce qu'annoncent les constructeurs sur les fiches techniques. Le risque : que les conducteurs polluent, sans s'en rendre compte. Seriez-vous pour une interdiction pure et simple des voitures hybrides rechargeables en Europe ?

Les voitures hybrides rechargeables intègrent un moteur thermique (essence ou diesel), ainsi qu’un moteur électrique et une batterie au lithium. De quoi parcourir de grandes distances, avec un plein d’essence, et de rouler en mode zéro émission pour des trajets plus courts.

Mais le problème, c’est que lorsque la batterie est vide, les voitures hybrides rechargeables consomment énormément d’essence. Bien plus que leurs homologues 100 % thermique, à cause du poids de la batterie et du moteur électrique. Les flottes d’entreprises rechargent assez peu les voitures hybrides rechargeables, ce qui augmente alors leur consommation d’essence.

Récemment, la Commission européenne a mis en ligne les données de consommation réelles des voitures hybrides rechargeables vendues en Europe en 2021. Et elle a comparé ces chiffres avec ceux communiqués par les constructeurs aux clients sur la fiche technique. Problème : le fossé entre la théorie et la pratique est colossale.

Une consommation multipliée par 3,5

En effet, en moyenne, les constructeurs automobiles annoncent une consommation d’essence ou de diesel de 1,69 litre pour parcourir 100 km. Mais dans les faits, les « mouchards » installés par l’Europe sur les voitures depuis 2021 remontent des informations bien différentes. Il faut compter, en moyenne, 5,94 litres d’essence aux 100 km. Soit 3,5 fois plus que ce qu’annoncent les constructeurs automobiles.

Et cela est surtout vrai pour les voitures hybrides rechargeables. Pour les voitures thermiques, la différence existe aussi, mais elle est bien moins marquée, de l’ordre de 20 %. En cause : le cycle d’homologation WLTP qui ne peut pas prendre en compte tous les paramètres de la vie quotidienne.

Pour rétablir la vérité et s’approcher de la consommation réelle des voitures hybrides rechargeables, l’Europe va apporter des modifications à son protocole d’essai. Afin de mieux simuler le nombre de kilomètres parcourus avec le moteur électrique.

Le problème, c’est qu’il existe une énorme différence entre les particuliers et les professionnels. Les premiers rechargent bien plus souvent leurs hybrides rechargeables, et se retrouvent avec des consommations d’environ 4 à 5 litres / 100 km. À comparer avec les 8 à 9 litres / 100 km des clients professionnels.

Vers une interdiction des voitures hybrides rechargeables ?

Ce qui pousse certaines ONG, et notamment Transport & Environment, à demander un durcissement de la réglementation, et une disparition pure et simple, à terme, des voitures hybrides rechargeables. Dans tous les cas, elles seront interdites à partir de 2035 en Europe si la législation ne change pas. Car sur l’ensemble du cycle de vie, une voiture électrique est en effet plus vertueuse du point de vue de l’environnement. Surtout en France, où l’électricité est majoritairement faiblement carbonée.

Ce qui nous pousse, donc, à vous poser la question suivante : seriez-vous pour ou contre l’interdiction des voitures hybrides rechargeables en Europe ?

Chargement Seriez-vous pour ou contre l’interdiction des voitures hybrides rechargeables en Europe Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, il faut interdire au plus vite les hybrides rechargeables

Oui, il faut interdire les hybrides rechargeables à partir de 2035

Non, il ne faut pas interdire les hybrides rechargeables

N’hésitez pas à laisser la raison de votre choix en commentaire, et de débattre sereinement et avec courtoisie.