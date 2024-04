Ce constructeur a (presque) réussi le pari fou de rouler 2 000 km avec un seul plein

Frustration ultime, la Chery Fengyun A8, une voiture hybride rechargeable, a parcouru finalement 1 935 km avec un plein. Pas loin de l'objectif des 2 000 km. Cela reste toutefois un score tout à fait surprenant.

Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. C’est un peu de cette manière que nous pourrions résumer la bataille d’autonomie qui sévit actuellement en Chine. Si, du côté des modèles 100 % électriques, le seuil des 1 000 km avec une seule charge semble être le point à atteindre (et atteint par les Nio ET5 et Zeekr 001), pour les modèles hybrides rechargeables, les constructeurs chinois doublent la mise.

En effet, après les déclarations du groupe chinois Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus, Polestar et Smart, mais aussi une petite partie du capital de Mercedes, qui a annoncé son intention de lancer l’année prochaine une voiture hybride rechargeable avec une autonomie impressionnante de 2 000 km, le constructeur Chery lui répond avec des faits.

À quelques kilomètres seulement du seuil fatidique

Avec son modèle Fengyun A8, la marque chinoise est parvenue à parcourir 1 917,9 km avec un premier modèle et 1 935 km avec un second. L’objectif des 2 000 km n’est pas atteint, mais c’est comme si c’était le cas tant ce score est impressionnant.

Les voitures ont traversé plusieurs villes chinoises sans encombre, et on pourrait croire qu’elles sont équipées de réservoir gigantesques et de batteries tout aussi gargantuesques, mais pas du tout. En réalité, effectivement, le réservoir d’essence de 60 litres est particulièrement grand pour une berline hybride rechargeable.

En Europe, il oscille en général entre 40 et 50 litres pour les modèles premium. La batterie n’est pas immense non plus, elle est d’ailleurs même plutôt standard pour un véhicule de ce type avec 18,3 kWh annoncés. Certaines Mercedes hybrides dépassent les 30 kWh et annoncent plus de 100 km d’autonomie en tout électrique.

La voiture est équipée d’un système « C-DM hybride électrique Kunpeng Super Performance » développé par Chery, composé d’un moteur hybride ACTECO 1,5 litre TGDI qui développe 156 ch et 220 Nm, le tout associé à un moteur synchrone à aimant permanent de 204 ch et 310 Nm. En combiné, la voiture développe 360 ch et 530 Nm.

Une batterie pas si grosse que ça

Sa batterie au lithium de 18,3 kWh offre une autonomie 100 % électrique de 127 km selon le cycle chinois CLTC, soit environ 100 km avec nos valeurs européennes sous WLTP. Chery annonce même « seulement » 1 400 km d’autonomie en combiné, et en optimisant largement, il est donc possible de faire beaucoup mieux que les données homologuées. Mais la vitesse était finalement assez faible.

Dans tous les cas, avec sa berline PHEV, Chery est loin devant la concurrence, à commencer par BYD avec son Frigate 7, un gros SUV qui est annoncé avec une autonomie allant jusqu’à 1 200 kilomètres grâce à son moteur thermique 1,5 litre et une batterie de 36,8 kWh permettant d’effectuer plus de 200 km en tout électrique. Pas mal, mais la concurrence fait maintenant mieux !