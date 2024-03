Le constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie annonce une hybride avec 2000 km d’autonomie

Le groupe chinois Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus, Polestar et Smart, mais aussi une petite partie du capital de Mercedes, va lancer l'année prochaine une voiture hybride rechargeable avec une autonomie impressionnante de 2 000 km.

Le groupe chinois Geely avance ses pions doucement mais sûrement. Après des mises en orbite réussies de Volvo dans l’univers électrique, Geely s’attaque désormais à Lotus et Polestar, sans oublier Smart, tandis que le groupe continue d’investir dans Mercedes et de collaborer avec Renault. De là à dire que Geely occupe chaque recoin du marché de l’électrique, il n’y a qu’un pas.

Mais Geely, ce n’est pas seulement des voitures électriques. Pour preuve, sa marque Lyink & Co, propose un modèle hybride rechargeable qui repose sur la Volvo XC40, tandis qu’une partie de la gamme Volvo ou encore Lotus est encore thermique ou hybride. Alors que l’Europe s’apprête à interdire les modèles thermiques et hybrides en 2035, Geely souhaite proposer des alternatives à l’électrique dans des régions du monde où le timing est un peu moins « serré ».

Grosse batterie et aérodynamisme de pointe ?

Et pour ce faire, le groupe met les petits plats dans les grands et à d’ores et déjà annoncée une plateforme avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable permettant plus de 2 000 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC. Selon le cycle européen WLTP, plus sévère que le cycle CLTC, il faudra tabler sur 15 à 20 % de moins si ce modèle en question arrive un jour sur le Vieux Continent. Soit tout de même 1650 à 1700 km environ.

Mais comment Geely arrive à un tel résultat ? En combinant thermique et électrique bien évidemment, mais surtout en intégrant sans doute une grosse batterie avec un moteur thermique parmi les plus efficients, le tout combiné à un aérodynamisme particulièrement travaillé. Les ingénieurs ont d’ailleurs assuré que « la consommation du moteur thermique n’excèdera pas les 2 l/100 km ».

Pour parvenir à un tel résultat, on imagine qu’il s’agit sans doute d’une consommation mixte normalisée, et que la batterie sera l’une des plus grosses jamais conçues pour une voiture hybride. Le modèle en question qui parviendra à un tel résultat sera sans doute une grande berline aux lignes profilées.

L’hybride, la solution pour aller loin sans s’arrêter ?

Il n’est aujourd’hui pas rare que les constructeurs annoncent plus de 1 000 km d’autonomie pour certains de leurs modèles PHEV. C’est par exemple le cas pour le BYD Frigate 7, un gros SUV qui est annoncé avec une autonomie allant jusqu’à 1 200 kilomètres grâce à son moteur thermique 1,5 litre et une batterie de 36,8 kWh permettant d’effectuer plus de 200 km en tout électrique.

Chez Mercedes ou encore chez Range Rover, les modèles PHEV dépassent sans souci les 100 km en tout électrique, mais les voitures sont équipées de plus petits réservoirs et l’autonomie n’attend pas forcément les 1 000 km. En revanche, les versions diesel hybrides rechargeables de chez Mercedes peuvent y parvenir sans trop de problèmes.

Rappelons toutefois que les voitures hybrides rechargeables ne sont pas forcément une très bonne idée, comme vient de le rappeler la Commission européenne. En cause : les consommations énormes de ce type de voiture lorsque leurs batteries ne sont pas suffisamment rechargées.