Forfait mobile : l’offre NRJ Mobile 117 Go conserve un prix bas, même après un an

Beaucoup de data, pas beaucoup d’argent dépensé, c’est la proposition de ce nouveau forfait NRJ mobile avec 117 Go de données pour 11,70 euros par mois. Une référence subtile à un certain film qui doit sortir dans les prochains jours.

Le gros avantage de ce nouveau forfait NRJ mobile, c’est que le prix reste le même après la première année de souscription. Passé 12 mois, aucun changement tarifaire en vue et toujours les 117 Go de data mensuels disponibles. Une offre plus qu’intéressante alors que la majorité des forfaits mobiles voient leur prix grimper au bout d’un an.

Le forfait est par ailleurs sans engagement. Si vous trouvez mieux ailleurs, il est possible de changer d’opérateur. L’offre est ouverte à tous, excepté aux clients déjà chez NRJ Mobile.

Pour ce tarif de 11,70 euros, le forfait comprend :

117 Go de data en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom ;

Les SMS, les MMS et les appels illimités vers et depuis la France et le reste de l’Europe et des DOM ;

Aucun engagement, vous pouvez changer de forfait quand vous voulez.

Vous partez en vacances à l’étranger cet été ? Vous serez ravis de savoir que ce forfait NRJ Mobile garantit en plus 13 Go de données en itinérance dans les pays de l’Union européenne (incluant l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que dans les DOM.

Pourquoi ce forfait est-il si abordable ?

L’avantage de souscrire à un forfait via un MVNO comme NRJ Mobile (Mobile Virtual Network Operator, ou opérateur virtuel en français) est qu’il n’a pas à gérer le coût de ses infrastructures puisqu’il passe par celles d’autres opérateurs historiques. Les économies réalisées se répercutent ainsi sur le coût des forfaits qui peuvent alors se permettre d’être bien plus abordables.

Pour NRJ Mobile, c’est sur le réseau Bouygues qu’il faut compter. Un bon point, car l’opérateur historique est très bien classé en matière de couverture réseau, à la fois sur l’ensemble du territoire français, mais également dans les transports en commun des grandes villes et sur les grandes lignes de l’Hexagone.

Finalement, l’offre NRJ mobile de 117 Go à 11,70 euros est plus qu’intéressante pour ceux qui veulent consommer beaucoup de data à la fois en France et à l’étranger, le tout sans débourser plus de 12 euros.

Comment souscrire à cette offre ?

L’abonnement à ce forfait se fait très simplement en quelques étapes. Il suffit pour cela de remplir le formulaire d’information comprenant notamment :

votre adresse postale pour vous envoyer une carte SIM ;

vos coordonnées bancaires pour le prélèvement automatique du forfait ;

et votre numéro RIO (Relevé d’identité opérateur) qui vous permet de conserver et transférer votre ancien numéro de téléphone sur votre nouvelle carte SIM. Pour l’obtenir, il suffit d’appeler le 3179.

Une fois la commande validée, un mail vous confirmant votre souscription au forfait NRJ Mobile 117 Go pour 11,70 euros par mois vous sera envoyé. Votre nouvelle carte SIM arrivera enfin quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres. Après ça, à vous internet en illimité, n’importe où, n’importe quand. Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 15 août 2021.