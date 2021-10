B&You lance une offre 30 Go à tout petit prix et renouvelle son catalogue de forfait mobile

L'opérateur B&You a chambardé tout son catalogue de forfait mobile cette semaine. On retrouve maintenant quatre offres sans engagement, dont un forfait 30 Go particulièrement intéressant.

Avec 4 nouveaux forfaits mobiles présents dans son catalogue, l’opérateur B&You a de quoi répondre à tous les types d’usage d’un smartphone. Toutefois, une offre se détache du lot grâce un rapport prix-data particulièrement équilibré.

Forfait mobile 30 Go à 9,99 euros

Avec sa nouvelle offre 30 Go, B&You propose un forfait mobile capable de convenir au plus grand nombre. D’une part, l’enveloppe de données mobiles comprise est largement suffisante pour les personnes avec un usage normal. D’autre part, son prix est attractif compte tenu de tout ce qu’il propose. Ainsi, pour 9,99 euros, voici ce que ce forfait comprend chaque mois :

30 Go de données mobiles en France

Appels, SMS et MMS illimités en France/DOM et en Europe

6 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe et les DOM

Ce forfait mobile est proposé sans engagement, vous permettant ainsi de changer d’opérateur à tout moment sans avoir à régler des frais de résiliation. Enfin, cette offre ne verra pas son prix doubler après douze mois. Cette promotion n’est valable que jusqu’au 3 novembre prochain.

Les autres forfaits mobiles de B&You

Bouygues Telecom propose également trois autres forfaits mobiles sans engagement, plus généreux en data et eux aussi à des tarifs avantageux. La seule différence à noter avec le forfait 30 Go est la quantité de données mobiles incluse, ainsi que le prix. Logique. Les voici :

Là encore, les offres ne sont valables que jusqu’au 3 novembre prochain.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

En choisissant un forfait B&You, vous profitez également de la couverture réseau de Bouygues Telecom. L’opérateur historique est très bien implanté sur le territoire français. Cela lui permet de fournir une bonne couverture réseau à travers tout le pays.

Le réseau Bouygues Telecom se démarque également grâce à la qualité de son service dans les transports. En effet, l’opérateur propose la deuxième meilleure couverture dans les grands axes routiers, sur les axes TGV ainsi que dans les métros des grandes villes de France. Si vous avez l’habitude de voyager sur le territoire, c’est un argument important.

Comment changer de forfait mobile ?

Il y a encore quelques années, changer de forfait mobile s’apparentait à un parcours du combattant. Mais depuis la loi Chatel, les procédures se sont grandement simplifiées pour les utilisateurs. Désormais, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe de toutes les démarches à votre place. Il va résilier votre abonnement auprès de votre ancien opérateur, mais aussi s’assurer que vous conserviez le même numéro de téléphone (si vous le désirez).

La seule à chose à faire pour profiter de cette migration simplifiée est de fournir son identifiant RIO lors de la souscription à une nouvelle offre. C’est grâce à ce code, que vous obtenez en composant le 3179, que votre nouvel opérateur peut prendre en charge les démarches. Une fois que vous avez souscrit à un nouvel abonnement, B&You vous indiquera à quel moment insérer votre carte SIM. Vous pouvez ainsi récupérer le même numéro de téléphone sans aucune interruption de vos services.