La fibre à tout petit prix : l’offre Bbox Must en promotion vient adoucir la facture de la rentrée

En ce moment, l'abonnement au forfait fibre (ou ADSL) de la Bbox must passe à 15,99 euros par mois seulement la première année grâce une belle promotion chez Bouygues Telecom. L'offre dure jusqu’au 20 septembre prochain. Une offre parfaite pour la rentrée, car elle donne également accès à la télévision et à la téléphonie fixe.

Si les forfaits mobiles sont en promotion toute l’année, c’est un peu différent du côté des offres internet fixe très haut débit. La rentrée est toujours le bon moment pour trouver des abonnements à prix doux. Et pour cause, les étudiants emménagent dans leur nouvel appartement et les opérateurs veulent attirer ces nouveaux clients au budget limité.

L’offre Bbox actuellement en promotion sur le site de Bouygues Telecom vise justement ces étudiants. Elle est très complète (c’est une offre tripe play) et offre un excellent débit (1 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en upload). Si vous êtes éligible à l’ADSL ou à la fibre (vous pouvez tester votre éligibilité à cette offre sur cette page), vous pouvez en profiter à 15,99 euros/mois pendant un an, au lieu de 22,99 euros par mois. C’est belle remise de 30 % par mois.

Que trouve-t-on dans l’offre Bbox Must ?

Cette offre Bbox Must s’adresse à ceux qui souhaitent internet à la maison, en ADSL ou fibre optique en fonction de votre éligibilité. L’offre comprend la Bbox must, compatible Wi-Fi 5, avec des débits de 1 Gb/s en débit descendant et 700 Mb/s en débit montant. Un débit plus que confortable qui permet simultanément de télécharger gros jeu sur Steam, de regarder Netflix en 4K et de lancer un stream du Twitch en qualité maximum.

Offre triple play oblige, vous pouvez également accéder à 180 chaînes avec le décodeur Bbox 4K, ainsi que 100 heures d’enregistrement et la TV sur smartphone et tablette avec l’application B.tv. Le décodeur 4K comprend plusieurs applications, dont Netflix, Prime Video, CANAL+, YouTube… Enfin, les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France, de même que les fixes de plus de 110 pays.

En résumé :

Une connexion ADSL ou fibre avec des débits jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en envoi

Un prix plancher pendant la première année ;

Un bouquet TV de plus de 180 chaînes dont 31 en replay ;

La téléphonie illimitée vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes dans plus de 110 pays.

Jusqu’au 20 septembre 2022

Bouygues Telecom propose son offre Bbox Must à 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels la première année. Après 12 mois l’abonnement repasse à son prix habituel, à savoir 40,99 euros par an. Notez enfin que cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients (vous devez venir d’un autre opérateur que Bouygues Telecom) avec un engagement d’un an.

Parmi les points positifs de l’offre, sachez que Bouygues Telecom offre la possibilité d’avoir une clé 4G avec 100 Go pour avoir internet dès le premier jour de souscription. Quant à l’installation, elle est offerte avec 100 euros remboursés sur les frais de résiliation de votre précédente offre. Enfin, la portabilité de votre numéro fixe est gratuite. Il faudra simplement penser à fournir votre numéro RIO.