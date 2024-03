Ce forfait mobile à petit prix prouve que la 4G a encore son mot à dire

Bouygues Telecom prouve une nouvelle fois que forfait mobile généreux et petit prix font bon ménage. À 9,99 euros par mois sans engagement, l'opérateur propose l'une des offres les plus intéressantes du marché.

Non, le temps n’est pas encore venu d’enterrer la 4G. Avec une couverture inégalée, cette norme de réseau téléphonique reste actuellement celle qui couvre la plus grande surface du territoire métropolitain, et européen.

Avec son forfait 4G à 9,99 euros par mois sans engagement, Bouygues Telecom propose l’essentiel en France et ailleurs à un prix parmi les plus bas du marché.

100 Go à ce prix-là, c’est plus que raisonnable

L’éternelle question que l’on se pose lorsque l’on souhaite changer de forfait est souvent : profiterai-je d’assez de données pour mon usage ? L’ARCEP a un élément de réponse à cette question.

L’organisme publie régulièrement son baromètre de la consommation des données mobiles en France et le chiffre reste peu ou prou le même : les Français ne consomment pas plus de 15,9 Go par mois en 4G, en moyenne. Avec son enveloppe de 100 Go, le forfait mobile de Bouygues peut donc répondre à l’immense majorité des usages. L’opérateur propose également :

les appels illimités depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine/DOM, vers les fixes et mobiles ;

depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine/DOM, vers les fixes et mobiles ; les SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine vers France métropolitaine/DOM, vers les fixes et mobiles ;

depuis la France métropolitaine vers France métropolitaine/DOM, vers les fixes et mobiles ; les appels illimités depuis l’Europe/DOM vers la France métropolitaine et Europe/DOM ;

depuis l’Europe/DOM vers la France métropolitaine et Europe/DOM ; les SMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers France métropolitaine et Europe, DOM ;

depuis l’Europe et les DOM vers France métropolitaine et Europe, DOM ; 25 Go de données mobiles depuis Europe/DOM.

Vous désirez quand même goûter à la 5G ? L’opérateur a tout prévu et permet de profiter de la nouvelle norme réseau contre 3 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Bouygues Telecom Forfait Mobile B&You

100 Go 9.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

20 Go 6.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Vous prendrez bien une petite box internet avec ceci ?

Pour accompagner son forfait mobile, Bouygues Telecom dispose aussi d’une offre fibre pensée pour les minimalistes qui n’ont besoin que de l’essentiel. L’opérateur, qui propose la meilleure connexion Wi-Fi, offre également un débit montant et descendant de 400 Mb/s avec sa Bbox Fit. Ce qui signifie qu’un fichier ou un jeu vidéo de 10 Go ne met pas plus de trois minutes à être téléchargé sur votre ordinateur.

Et pour être sûr de profiter d’internet en Wi-Fi dans toute la maison, l’opérateur intègre à son application compagnon une fonctionnalité de diagnostic réseau vous indiquant où placer votre box pour en tirer le meilleur.

Si cela ne suffit pas, l’application peut alors vous proposer d’utiliser des répéteurs à la location contre 5 euros par mois.

Comment souscrire au forfait B&You 80 Go sans engagement à 9,99 euros par mois ?

Pour obtenir ce forfait à 9,99 euros par mois sans engagement, c’est extrêmement simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée, d’ajouter le forfait à votre panier et de vous acquitter du paiement de votre carte SIM contre la somme d’un euro.

Si vous souhaitez ensuite conserver votre ancien numéro, il vous suffit de vous munir de votre numéro RIO, de le transmettre à l’opérateur, et d’attendre qu’il s’occupe de la migration de votre ligne. Comptez de 3 à jours 5 ouvrés pour recevoir votre nouvelle carte SIM et commencer à profiter du réseau Bouygues Telecom.