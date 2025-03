B&You 100 Go en promo : la 5G à prix mini est chez Bouygues Telecom, mais pas pour longtemps

L’heure est aux promotions chez Bouygues Telecom avec son forfait B&You 5G de 100 Go. Habituellement proposé à 13,99 € par mois sans engagement, il est jusqu’au 27 mars à seulement 10,99 euros par mois pendant 12 mois si vous y ajoutez une box Pure Fibre.

Bouygues Telecom continue de se démarquer de la concurrence avec des offres toujours plus compétitives sur les forfaits mobiles.

Non content de proposer l’une des offres les plus intéressantes du marché avec son offre box Pure Fibre, l’opérateur pense également aux gros consommateurs de données avec son forfait 100 Go en 5G.

Si vous y souscrivez avec une box Pure Fibre à seulement 23,99 euros par mois, le prix de ce forfait baisse pendant un an à 10,99 euros par mois. De quoi vous offrir le beurre, l’argent du beurre et les données mobiles de la crémière.

Que propose l’offre B&You sans engagement 100 Go en 5G de Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom ne se moque pas de ses utilisateurs propose actuellement une série spéciale sur son forfait B&You 100 Go au tarif attractif de 10,99 € par mois pendant 12 mois. Enveloppe de donnée généreuse en France et à l’étranger, 5G incluse, ce forfait a tout pour lui et promet :

100 Go d’internet mobile en 5G utilisables en France métropolitaine ;

25 Go de data en itinérance, accessible depuis l’Europe et les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis les zones Europe et DOM.

une carte SIM triple découpe à seulement 1 €, contre les 10 € habituels.

Jusqu’au 27 mars, le forfait 100 Go 5G est en promotion. // Source : Bouygues Telecom

Ce forfait est sans engagement, ce qui signifie que vous êtes libre de résilier ou de changer d’opérateur à tout moment sans frais supplémentaires. Au bout des 12 mois de promotion, le forfait B&You repassera à un tarif toujours raisonnable de 13,99 euros par mois.

Coupler votre forfait à une offre box au meilleur prix

L’offre B&You 100 Go est idéale pour les utilisateurs intensifs qui consomment beaucoup de données mobiles pour le streaming vidéo, la musique ou les jeux en ligne. Avec une couverture réseau solide assurée par Bouygues Telecom et la 5G incluse, ce forfait s’adapte parfaitement à vos besoins.

Et pour obtenir ce forfait au meilleur prix, Bouygues Telecom le propose avec un abonnement Pure Fibre à seulement 23,99 euros par mois sans engagement. Pour ce tarif imbattable, vous pourrez profiter de :

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (pour les foyers éligibles à la fibre XGS-PON) ;

pour les foyers non éligibles, un débit jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi ;

jusqu’à 1 Gb/s en envoi ;

une box Wi-Fi dernière génération compatible avec la norme Wi-Fi 6E.

Cette offre minimaliste contient seulement le nécessaire. Elle sera parfaite si vous n’avez pas l’utilité d’un téléphone fixe et si vous ne souhaitez pas souscrire à une offre TV.

Le forfait Pure Fibre de Bouygues Telecom peut profiter d’une option TV. // Source : Bouygues Telecom

Cependant, si l’idée de vous passer de vos programmes TV préférés vous empêche de dormir la nuit, l’opérateur a pensé à tout. Bouygues Telecom propose pour 31,99 euros par mois sans engagement un forfait box fibre avec un boitier TV 4K intégrant 180 chaines disponibles.

Pour couronner le tout, l’opérateur propose un service client impeccable à ses nouveaux adhérents avec une assistance disponible 24h sur 24 via l’application Bouygues Telecom et par téléphone. Si vous disposez enfin d’un grand logement, pour 4 euros supplémentaires par mois, une option répéteur Wi-Fi est disponible.

Comme toujours, changer d’opérateur est une démarche simple comme bonjour. Pour changer de forfait mobile, voici comment procéder :

Souscrire au nouvel abonnement depuis la page forfait Bouygues Telecom.

Obtenir votre code RIO en composant le 3179 depuis votre téléphone mobile. Ce code est indispensable pour transférer votre numéro vers Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom se charge ensuite de résilier votre ancien contrat sans nécessiter d’intervention supplémentaire de votre part. Votre nouvelle carte SIM est alors envoyée à votre adresse sous 3 à 5 jours ouvrés. Et c’est tout.