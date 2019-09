L’éligibilité Internet est devenue un critère important dans le choix de son logement lors d’un déménagement. Fibre ou ADSL et quels débits seront disponibles dans votre prochain logement ? Vous pourrez le savoir grâce à notre outil pour vous abonner dans les meilleures conditions lors de votre déménagement.

C’est devenu un critère important, voire même, primordial pour certains lorsqu’ils déménagent : quelle sera la qualité de ma connexion à internet dans mon prochain logement ? Comment savoir, si vous allez pouvoir bénéficier de la fibre ou de l’ADSL et surtout dans quelles conditions.

La méthode infaillible pour savoir si vous êtes éligible à la fibre est de vérifier s’il existe un Point de Terminaison Optique (PTO) dans le logement. Astuce, si elle est présente et que vous pensez emménager dans cet appartement ou maison, on vous recommande de noter les numéros du boîtier, cela vous facilitera les démarches lors de la souscription à l’abonnement.

Si la présence d’un PTO implique nécessairement l’éligibilité fibre. Son absence ne veut pas dire que le logement ne l’est pas. L’occupant précédent peut très bien ne pas avoir fait l’installation parce que son abonnement ADSL / VDSL lui convenait. De plus, il existe plusieurs offres fibres avec des débits maximums différents. Dans tous les cas, il va donc falloir creuser pour avoir plus de détails.

Un par un…

La solution la plus évidente pour connaître les option disponible dans votre futur chez vous est d’utiliser les outils de chaque fournisseur d’accès. Ils proposent tous sur leurs sites un test d’éligibilité. Il permet de savoir quelles seront les offres disponibles, en fibre, ADSL, et à quel vitesse. Tous les FAI ne sont toutefois pas égaux, ce n’est pas parce que l’un ne propose pas de fibre, que l’autre ne le fera pas. De plus, si vous n’êtes pas éligible fibre, le débit ADSL pourra varier d’un fournisseur d’accès à un autre. Il va donc falloir en tester plusieurs pour être sûr. Cela vous prendra un peu de temps.

En plus d’être chronophage, cette méthode artisanale risque de vous faire oublier certains fournisseurs d’accès moins populaires qu’Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free. Or ces derniers qui pourraient éventuellement proposer des offres qui correspondent mieux à vos usages ou des prix plus intéressants. En clair, vous n’aurez pas une vision générale de toutes les offres et de tous les débits disponibles.

… ou tous en même temps

Pour avoir une vision d’ensemble du marché, tester son éligibilité et connaître le débit disponible dans son futur logement en un clin d’œil, le plus simple est d’utiliser un comparateur. C’est justement pour faciliter ces démarches que FrAndroid a décidé de concevoir son comparateur d’offres Internet. Il existe beaucoup de comparateurs sur le marché, mais on pense que le nôtre est le meilleur, que c’est le plus joli et le plus lisible, même si effectivement, nous ne sommes pas tout à fait objectifs.

Il suffit de rentrer son adresse postale dans le champ pour que nous vous proposions toutes les offres disponibles chez vous. Vous aurez non seulement une vision d’ensemble des débits et des abonnements disponibles, et nous vous suggérons également les meilleures offres selon divers critères : le meilleur rapport qualité/prix bien évidemment, mais aussi le meilleur débit, ou le meilleur prix.

Pour l’essayer, il suffit de rentrer l’adresse de votre futur logement… ou de votre logement actuel. Peut-être que vous aurez la bonne surprise de voir qu’il existe un meilleur abonnement pour chez vous.