Les opérateurs redoublent d'effort pour proposer des offres attractives, mais est-ce que cela fonctionne sur vous ? À quelle fréquence changez-vous de forfait ?

SFR, Bouygues, Orange ou Free ? Vous avez peut-être déjà votre préférence entre l’un de ces quatre opérateurs, ou peut-être que vous alternez de l’un à l’autre au gré de vos envies et des offres que l’on peut vous proposer. Mais le faites-vous régulièrement ?

Changer de forfait est simple

En 2020, changer de smartphone ou de forfait est devenu non seulement monnaie courante, mais aussi très simple. En effet, les catalogues des opérateurs ont été bien simplifiés ces 10 dernières années et ils proposent tous de simplifier la démarche en résiliant d’eux-mêmes votre ancien forfait.

Mais vous, êtes-vous du genre à changer de forfait régulièrement ou gardez-vous vos petites habitudes ? C’est la question que nous vous posons cette semaine !

Chargement À quelle fréquence changez-vous de forfait mobile ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Dès qu'il y a une promo intéressante

Tous les ans à peu près

Tous les deux ans, au renouvellement

De temps en temps (2-5 ans)

J'ai encore mon forfait Millénium depuis 1999

Pour rappel, lors d’un précédent sondage, vous étiez une grande majorité à posséder un smartphone ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté et plus de la moitié à posséder le même smartphone depuis 12 à 36 mois.

