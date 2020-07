Orange ajoute 20 Go de 4G à certains forfaits sans changer leur prix

Orange modifie deux de ses forfaits mobiles en ajoutant des Go aux enveloppes de data. La bonne surprise est que le prix de ces forfaits ne changent pas.

Orange vient de modifier son catalogue de forfaits mobiles. Les forfaits 50 et 60 Go ont désormais 20 Go de 4G en plus sans changer de prix. La bonne nouvelle est que les abonnés actuels bénéficient de ce changement gratuitement.

Des forfaits avec 12 mois d’engagement

Le forfait 70 Go est à 19,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 34,99 euros par mois. Quant au forfait forfait 80 Go, il est à 29,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 44,99 euros par mois.

Contrairement aux offres sans engagement, ces forfaits vous engagent pendant 12 mois. Notez que si vous êtes abonné Open (ADSL ou Fibre), vous pourrez économiser 10 euros par mois sur ces deux offres.

Les forfaits Sosh en comparaison

Sosh, également une marque d’Orange, propose des forfaits mobiles très similaires avec des appels et sms illimités ainsi que des Go de 4G à consommer en Europe et dans les DOM-TOM. Le forfait 80 Go, par exemple, est à 14,99 euros par mois, le tout est sans engagement. D’ailleurs, c’est une promotion valable à vie contrairement aux précédentes offres dont la promotion ne durait que 12 mois.

N’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfaits mobiles régulièrement mis à jour où vous trouverez des offres sans engagement avec beaucoup de Go de 4G.