NRJ Mobile débranche les réseaux d’Orange et SFR

Si vous êtes un client NRJ Mobile, vous risquez de passer sur le réseau de Bouygues Telecom.

Pour rappel, un MVNO, pour Mobile Virtual Network Operator, est un opérateur mobile qui ne possède ni de réseau mobile ni d’infrastructure. Celui-ci passe un contrat avec un opérateur mobile traditionnel (Orange, Bouygues ou SFR) pour pouvoir utiliser son réseau.

NRJ Mobile est un des principaux MVNO en France, et c’est aussi l’opérateur d’Auchan Télécom et de Cdiscount Mobile. Le MVNO qui travaillait auparavant avec Orange, SFR et Bouygues Telecom vient de décider de ne plus proposer les réseaux de Orange et SFR à ses clients. Dorénavant, c’est Bouygues Telecom qui sera l’unique réseaux des nouveaux clients.

NRJ Mobile appartient à Bouygues Telecom

Concernant les clients actuels, la situation est floue pour le moment. Selon iGen, certains clients ont été basculés chez Bouygues alors que d’autres non. Vous devez sans doute vous demander pourquoi un tel changement ? Depuis le 31 décembre 2020, Bouygues Telecom est le propriétaire de NRJ Mobile.

Si la couverture du réseau Bouygues Telecom ne vous convient pas, il vous suffit de changer de forfait mobile.