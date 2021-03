En plus de sa box professionnelle, Free lance un forfait Free Pro 5G

En plus de l'offre internet fibre optique, Free a également annoncé un abonnement mobile à destination de toutes les entreprises.

Ce matin, Free a levé le voile sur un abonnement fibre optique à destination des entreprises. Pour 39,99 euros/mois HT, l’offre intègre un accès fibre optique avec une box dédiée, 2 lignes de téléphone ainsi qu’un forfait mobile 5G. Cette offre donne accès à l’ouverture de nouvelles lignes mobiles, néanmoins vous pouvez également souscrire à l’offre Pro 5G sans la box.

Free Pro 5G : un abonnement mobile

En plus de l’abonnement internet avec box, Free a dévoilé une offre mobile. Cette offre se nomme Free Pro 5G avec 150 Go de données par mois en France métropolitaine, les appels illimités et SMS en Europe, USA, Canada et Chine. Quand vous voyagez, l’abonnement comprend également 25 Go de data depuis plus de 70 destinations.

L’administrateur du groupe peut en outre autoriser au cas par cas sur chaque ligne le hors forfait au besoin en cas de dépassement des enveloppes proposées dans l’offre, mais aussi suivre la consommation en temps réel. Tous les besoins peuvent par ailleurs être centralisés via une interface de gestion de flotte.

Un support dédié est également mis en place avec un service client en France disponible de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7, avec une garantie de réponse dans les 8 heures suivant la demande (hors jours fériés).

Cette offre est disponible à 19,99 euros par mois HT, ou 9,99 euros si l’entreprise a souscrit à l’offre box fibre optique.