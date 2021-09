C’est en allant à l’essentiel que cet abonnement internet fibre ne coûte que 9,99 euros par mois

Bouygues Telecom prolonge une nouvelle fois son offre promotionnelle sur l'abonnement fibre Bbox Fit. Disponible à 9,99 euros par mois pendant un an, cette offre internet est certainement l'une des plus intéressantes du moment.

Il suffit de regarder le thermomètre pour constater que oui, l’automne a bel et bien débuté en France. Pour beaucoup, les prochains mois sont synonymes d’après-midi séries sous un plaid, et de soirée jeux vidéo entre amis. Pour ne pas être limité dans ces activités, mieux vaut compter sur une connexion internet rapide, stable, et pourquoi pas économique. Trois atouts que Bouygues Telecom propose dans sa dernière offre.

Jusqu’au 10 octobre, le fournisseur d’accès à internet baisse le prix de son abonnement Bbox Fit à 9,99 euros par mois pendant un an. C’est simple, il s’agit de l’un des abonnements fibre les moins chers que l’on puisse trouver actuellement sur le marché.

Que propose l’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom

Rapidité et simplicité, voici comment l’on pourrait résumer l’offre Bbox Fit en deux mots. Cet abonnement à 9,99 euros par mois fait le pari de n’intégrer que les fonctions les plus essentielles d’une offre internet afin de maintenir un petit prix. Voici ce que cet abonnement contient chaque mois :

une connexion fibre, jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement, 200 Mb/s en envoi

appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays

location de la box incluse dans le prix

Avec cette fibre 300 Mb/s, Bouygues Telecom propose ici une offre qui conviendra au plus grand nombre. La connexion est largement suffisante pour streamer des séries sans chargement et jouer à des jeux multijoueurs sans handicap de latence. Naturellement, les téléchargements de fichiers volumineux sont également très rapides.

Au terme des douze premiers mois, l’abonnement Bbox Fit reprend son tarif normal, c’est-à-dire 29,99 euros par mois.

Bouygues Telecom rembourse jusqu’à 100 euros de frais de résiliation

En plus de son tarif avantageux, l’offre Bbox fit de Bouygues Telecom couvre également les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Cachés dans les petites lignes des contrats, les frais de résiliation sont très courants chez les fournisseurs d’accès à internet. Bouygues Telecom vous propose de les rembourser à hauteur de 100 euros. Ce remboursement est effectué via un virement bancaire après avoir rempli ce formulaire.

Le changement de fournisseur d’accès à internet est d’ailleurs devenu beaucoup plus simple depuis quelques années. Comme pour un forfait mobile, il suffit de transférer son numéro RIO lors de la souscription au nouveau service. Grâce à ce code que vous obtenez en composant le 31 79, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe des démarches à votre place. Vous pouvez ainsi garder votre numéro de téléphone sans même avoir à résilier vous-même auprès de l’ancien opérateur.

Internet à votre domicile dès le premier jour

Le dernier atout de l’offre Bbox Fit n’est pas des moindres. Bouygues Telecom applique une politique « internet garanti » dès lors que vous souscrivez à un abonnement. Concrètement, cela vous permet d’avoir un accès à internet même si vous n’avez pas encore reçu les équipements nécessaires. Cette garantie s’applique de deux manières :

soit avec une clé 4G, à récupérer en boutique ou bien livrée directement à domicile

soit avec une enveloppe de données mobiles supplémentaires si vous profitez déjà d’un forfait mobile Bouygues Telecom

En cas de panne ou de déménagement, ces deux options sont également proposées par Bouygues Telecom.