Bbox Fit : cet abonnement fibre ne vous laissera jamais sans connexion

Vous avez envie de booster votre connexion internet ou vous en avez tout simplement assez de payer trop cher votre abonnement fibre optique ? Avec Bbox Fit de Bouygues Telecom, vous pouvez accéder à la fibre pour seulement 15,99 euros par mois.

Plus de 17 millions de Français sont déjà passés à la fibre optique selon l’ARCEP, et ce chiffre ne cesse de s’accroître avec le déploiement constant de ce réseau. Pourtant, même si certaines personnes rêvent d’avoir une connexion ultrarapide, la peur de voir ses factures exploser est souvent un frein au passage à la fibre.

Bouygues Telecom a donc prévu une offre des plus abordables : la Bbox Fit. C’est l’un des forfaits fibre les moins chers du marché. Avec cet abonnement, l’opérateur revient à l’essentiel, à savoir une connexion internet avec des débits de 400 Mb/s en téléchargement pour jouer et regarder des films sans ralentissement, ainsi que les appels illimités.

Et c’est tout ! Avec ce forfait fibre à seulement 15,99 euros par mois pendant un an (puis 31,99 euros par la suite), aucun service ou option supplémentaire ne vous est facturé inutilement.

Quels services attendre à ce prix ?

L’abonnement en fibre optique Bbox Fit se démarque des autres offres du marché par son prix contenu, de seulement 15,99 euros par mois la première année, et de 31,99 euros passé les 12 mois d’engagement.

Pour atteindre ce prix plancher, Bouygues Telecom a choisi d’aller à l’essentiel et de se concentrer avant tout sur la qualité de la connexion et le niveau de débit, qui peut d’ailleurs atteindre 400 Mb/s. Avec ce débit, 2 minutes suffisent alors pour télécharger un film en HD, ou seulement 15 minutes pour un gros jeu de 40 Go sur Steam ou sur PlayStation 5. Exit donc le décodeur TV et les services annexes superflus. L’offre Bbox Fit comprend :

les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et à l’international vers plus de 110 pays (dont l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon) ;

les appels illimités vers les mobiles en France et à l’international (dont notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et certains pays d’Asie) ;

une connectivité Wi-Fi 5 de qualité, Bouygues Telecom ayant été élu meilleur opérateur pour ses performances Wi-Fi dans le baromètre nPerf de juillet 2022 ;

une connexion à internet avec des débits descendants et ascendants pouvant atteindre 400 Mb/s.

Une souscription en ligne simple et rapide

Pour s’abonner à l’offre fibre Bbox Fit, c’est très facile. Une fois sur le site internet de Bouygues Telecom, il vous suffit de :

sélectionner le forfait fibre Bbox Fit ;

vérifier que votre logement est bien éligible à l’offre ;

communiquer vos coordonnées et votre RIB ;

transmettre votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis votre ligne fixe actuelle) si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone ;

régler les 48 euros de mise en service de la ligne.

À l’issue de la souscription, le matériel est envoyé directement à votre adresse ou dans le point relai de votre choix, avant que l’installateur ne procède au raccordement de la fibre.

Pour le reste, Bouygues Telecom se charge de tout, y compris de résilier votre ligne auprès de votre ancien FAI. Et sous quelques semaines, l’opérateur vous rembourse, sur simple demande, jusqu’à 100 euros de frais de résiliation requis par votre ancien fournisseur d’accès.

Les petits plus appréciables de l’offre Bbox Fit

Une fois l’offre Bbox Fit souscrite, il se passe habituellement quelques jours, voire quelques semaines, avant que le raccordement et l’installation ne soient finalisés. Mais pendant ce temps, Bouygues Telecom ne vous laisse pas sans connexion et vous garantit un accès à internet, et ce, dès le premier jour.

Une clé 4G comprenant une large enveloppe de data de 200 Go est mise à votre disposition dès la souscription à l’offre Bbox Fit. Elle peut immédiatement être retirée dans une boutique Bouygues Telecom, ou bien être envoyée chez vous par La Poste en fonction de vos préférences. De quoi télétravailler, jouer en ligne, ou encore regarder des films en streaming avant de goûter aux joies de la fibre optique pour seulement 15,99 euros par mois avec l’abonnement Bbox Fit.