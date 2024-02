Fibre Spéciale Bbox : spéciale, car garantie sans augmentation de prix passé 6 mois

Difficile de trouver une offre fibre complète, abordable, et surtout dont le prix n'augmente pas avec le temps. Bouygues Telecom répond en ce moment à toutes ces exigences avec sa Série spéciale Bbox disponible au prix fixe de 29,99 euros par mois. Garantie sans augmentation passé 6 mois.

Opter pour un nouveau forfait mobile afin de faire baisser sa facture est courant. Pour la fibre, ce changement est plus compliqué du fait de l’intervention obligatoire d’un technicien. Bilan : il est tentant de conserver son abonnement alors même que son prix a explosé au bout de quelques mois.

Bouygues Telecom remédie à ce dilemme et lance pour ses anciens et nouveaux clients forfait mobile B&You (et uniquement pour eux) la Série Spéciale Bbox sans engagement. Affichée à seulement 29,99 euros par mois, un prix qui reste fixe dans le temps, cette offre avec décodeur 4K et ultra-haut débit a tous les atouts pour vous accompagner à travers les années.

Une offre généreuse, mais à prix doux

Pour obtenir des débits boostés, une connectivité Wi-Fi 6, ou encore un accès à large panel de chaînes de TV, il faut généralement se tourner vers les abonnements les plus premium et donc les plus coûteux. Mais pas chez Bouygues Telecom. L’opérateur dévoile une offre aussi surprenante qu’attractive : la Série Spéciale Bbox.

Disponible à seulement 29,99 euros par mois, celle-ci promet :

des débits pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, soit bien plus que les offres standards plafonnant à 500 Mb/s ;

une connectivité en Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K HDR ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays (dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, ou encore le Maroc).

Avec une offre aussi aboutie, toute la famille peut suivre ses envies. Exit le film qui saccade lorsqu’un membre du foyer joue en ligne. Tout le monde peut utiliser la bande passante en même temps, sans subir le moindre ralentissement.

Et pour que la connexion reste optimale en toutes circonstances, Bouygues Telecom a équipé sa box du Wi-Fi intelligent, une fonctionnalité lui permettant de se connecter automatiquement à la fréquence Wi-Fi délivrant les meilleurs débits possibles.

L’autre atout majeur de ce forfait fibre réside dans son décodeur TV 4K. Souvent optionnel sur les abonnements les plus abordables, ce boîtier à la fois sobre et design vous permet d’accéder à toutes vos plateformes de sVOD, ainsi qu’à un large bouquet TV comprenant plus de 180 chaînes.

Cinéma, divertissement, musique, sport ou encore voyage, le choix est vaste. Autant de contenus que vous pourrez visionner en direct ou en replay sur votre téléviseur, votre ordinateur ou vos appareils mobiles (Android et iOS).

Comment profiter de cette offre ponctuelle ?

La Série Spéciale Bbox est exceptionnelle et ne sera disponible que pendant quelques jours sur le site de Bouygues Telecom. Très attractive, celle-ci est néanmoins réservée aux seuls clients de forfaits mobiles B&You.

Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez malgré tout bénéficier de cette offre à 29,99 euros par mois (sous réserve d’éligibilité) en souscrivant au préalable à un forfait mobile B&You. Également sans engagement et abordables, ces derniers sont accessibles à partir de 6,99 euros par mois.

Ensuite, pour vous abonner à la fibre, c’est très simple. Il vous suffit de :

vous connecter avec vos identifiants B&You sur le site internet de l’opérateur ;

sélectionner l’offre fibre Série Spéciale Bbox ;

indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne fixe concernée) ;

régler les 48 euros de frais de mise en service de la ligne.

Pour la suite, c’est Bouygues Telecom qui prend le relai. L’opérateur se charge de résilier votre contrat avec votre précédent fournisseur d’accès à internet et vous rembourse même jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation induits.

Quelques jours après la souscription, vous recevez l’ensemble du matériel par voie postale, avant qu’un technicien ne procède au raccordement complet de la fibre optique. Durant ce laps de temps, Bouygues Telecom ne vous laisse pas sans internet et met à votre disposition une clé 4G contenant 200 Go de données mobiles. Vous pouvez aussi profiter du bouquet TV dès la souscription depuis l’application mobile B.tv.

Pour aller encore plus loin, l’opérateur vous garantit aussi un accès à internet en toutes circonstances. Ainsi, en cas de panne de votre box, votre clé 4G est gratuitement alimentée en données mobiles, le temps que la fibre soit rétablie.

Pour toutes ces raisons, la Série Spéciale Bbox s’impose actuellement comme l’une des offres fibres les plus compétitives du moment.