Internet et rien qu’internet : cette offre fibre propose l’essentiel pour un prix plancher

Vous payez votre abonnement fibre certainement trop cher. C’est en substance ce que déclare Bouygues Telecom en affichant sa Bbox Fit à 19,99 euros par mois.

C’est généralement à la rentrée qu’il est possible de profiter des meilleurs tarifs sur les box internet. Entre les déménagements et les bonnes résolutions de rentrée, les fournisseurs d’accès à internet se livrent bataille afin de proposer l’offre la plus compétitive et rafler le plus de nouveaux clients.

À ce petit jeu, Bouygues Telecom prend déjà une longueur d’avance. Le FAI met à disposition sa Bbox Fit contre 19,99 euros par mois seulement la première année, avec un engagement de 12 mois (32,99 euros ensuite). C’est à ce jour l’une des offres les plus compétitives du marché.

Une box qui va à l’essentiel

Pour afficher un tarif le plus attractif possible, Bouygues Telecom dégaine une offre qui se concentre sur le plus important. Comprenez que vous ne profiterez pas de 3 mois d’essai à une plateforme de SVoD, ou bien d’un accès gratuit à une sélection de titres de presse. Un mal pour un bien qui garantit un tarif serré, d’autant que ces petits à côtés ne sont souvent pas réclamés.

La Bbox fit. // Source : Bouygues Telecom

Ainsi, pour 19,99 euros par mois la première année, puis 32,99 euros (engagement de 12 mois), la Bbox Fit vous offre :

une connexion fibre 400 Mb/s en téléchargement et en envoi ;

les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Et c’est tout. Mais de quoi a-t-on réellement besoin d’autre pour aller sur internet ?

Bouygues Telecom présent là où c’est important

Si Bouygues Telecom parvient à diminuer le prix de son abonnement en éliminant le superflu, le FAI ne néglige pas son service client.

Le premier engagement appliqué par Bouygues Telecom est « l’installation fibre et Bbox clé en main ». Cela signifie qu’après la souscription, un technicien s’occupe à votre place d’installer votre nouvelle box internet à votre domicile.

En attendant l’installation, le FAI peut également vous fournir sur demande une clé 4G ou une enveloppe de 200 Go de données si vous êtes client mobile Bouygues Telecom. De quoi profiter d’une connexion à Internet avant même de recevoir sa box.

Enfin, Bouygues Telecom supprime le dernier obstacle au changement de box en vous remboursant les frais de résiliation de votre ancien FAI à hauteur de 100 euros. Il n’y a plus d’excuses pour ne pas changer de crémerie.

Il est devenu facile de changer de box

Depuis quelques années maintenant, le passage d’un fournisseur d’accès à internet à l’autre est simplifié. Pour le consommateur, il n’y a même presque plus rien à faire.

La seule condition pour en profiter est de fournir son identifiant RIO lors de la souscription à une nouvelle offre internet. C’est avec ce numéro que votre nouveau FAI peut résilier votre ancien abonnement et s’occuper du transfert de ligne. Vous conservez ainsi le même numéro de téléphone.