La vitesse de la fibre sans les contraintes : voici la nouvelle box de SFR

Une nouvelle offre internet s’invite chez SFR : la Box 5G. Si elle réunit tous les atouts de la fibre, elle s’affranchit aussi des contraintes qui l’accompagnent. Et à l’occasion de son lancement, l’opérateur vous exonère des frais d’ouverture de service.

Pour obtenir de bons débits pour son ordinateur, sa télé ou son Wifi à domicile, le premier réflexe est d’opter pour la fibre. Mais voilà, entre les problématiques d’éligibilité, l’intervention d’un professionnel et les frais d’activation induits, ce changement est souvent contraignant.

SFR a donc développé une alternative, bien plus simple et tout aussi efficace que la fibre : sa Box 5G. Sa promesse : une installation express, des débits élevés et même la TV, le tout pour 39,99 euros par mois (29,99 euros pour les -26 ans) et sans engagement. Et pour sa sortie, l’opérateur vous offre les frais d’ouverture de service, habituellement facturés 49 euros.

Exit les câbles intempestifs, place à la 5G

Et si la 5G était l’avenir de la fibre ? Incontournable sur les mobiles, la 5G regorge aussi d’atouts pour apporter une connexion internet stable et fluide dans nos foyers.

La nouvelle Box 5G de SFR le prouve avec des débits élevés pouvant atteindre 1,1 Gb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi de données. Une prouesse notamment permise par le support du Wi-Fi 6. À titre de comparaison, certains abonnements fibre abordables se limitent au Wi-Fi 5 et à des débits descendants de 400 Mb/s.

Une offre internet complète et accessible comme alternative à la fibre optique // Source : SFR

Agissant comme le routeur d’une box traditionnelle, le boîtier 5G offre une connectivité en très haut débit à tous les appareils de la maison, depuis les smartphones jusqu’aux PC en passant par les objets connectés (ampoules, air fryer, aspirateur-robot). Au total, cette box prend en charge jusqu’à 128 terminaux simultanément.

Les gamers désireux d’obtenir le meilleur débit possible peuvent aussi se brancher en Ethernet, la Box 5G comprenant 3 ports RJ45, 1 port Gigabit et 2 connectiques RJ11 pour les téléphones fixes.

Si les forfaits mobiles 5G sont limités à 300 Go pour les plus généreux, la Box 5G de SFR est, quant à elle, illimitée pour n’importe quel usage d’internet, mais aussi pour les appels vers les fixes et mobiles basés en France ainsi que dans les DOM.

Cette formule complète est disponible à 39,99 euros par mois (29,99 euros pour les -26 ans). De plus, elle est sans engagement.

Les chaînes de TV sans l’ajout d’un décodeur

Autre inconvénient des abonnements fibre classiques : la présence d’un boîtier supplémentaire et souvent encombrant, pour accéder à la TV.

Plutôt qu’un décodeur TV, l’application SFR TV, diffusable sur grand écran par Chromecast ou Airplay // Source : SFR

Là encore, SFR vous simplifie la vie avec son offre Box 5G, car aucun matériel complémentaire n’est requis. Parfait pour les décorations minimalistes et pour les petits appartements.

Pour accéder à un panel de 130 chaînes de TV, tout se passe du côté de l’application SFR TV (disponible sur Android, iOS et sur le navigateur de choix). Et grâce à Chromecast ou Airplay, vous pouvez diffuser les programmes en direct ou en Replay sur votre téléviseur.

Aucune fonctionnalité ne manque donc à l’appel sur cette nouvelle Box 5G de SFR.

Même s’abonner à la Box 5G de SFR à 39,99 euros par mois s’avère bien plus simple que de souscrire à la fibre optique. Après avoir vérifié que la 5G de SFR est bien déployée à votre adresse, il vous suffit de :

ajouter l’offre à votre panier ;

préciser le mode de livraison à privilégier pour le matériel (à domicile ou en point relais) ;

confirmer votre identité ;

indiquer vos coordonnées ainsi que votre RIB.

Exceptionnellement, aucuns frais d’ouverture de service ne sont à régler et en 48 heures à peine, vous recevez votre nouvelle box avec sa carte SIM 5G. Il ne vous reste alors plus qu’à la brancher et à connecter l’ensemble de vos appareils. En quelques minutes, le tour est joué !