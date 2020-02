Est-ce le bon moment pour changer de forfait fibre ?

Bien que le marché peut sembler saturé d’offres fibres Internet promettant monts et merveilles, seul RED by SFR arrive à se démarquer en proposant un forfait fibre de qualité avec un prix fixe qui n’évolue pas au fil des ans. Un avantage qui permet à ce forfait fibre 1 Gb/s à 23 euros par mois d’être inégalé.

Afin de proposer la meilleure offre Internet du moment, RED by SFR commence par dégainer un forfait fibre 1 Gb/s au prix très accessible de 23 euros par mois, sans engagement et à vie. À cela, le fournisseur ajoute un mois gratuit pour toute souscription jusqu’au 17 février prochain. Enfin, RED by SFR offre de nombreuses options comme les appels illimités vers les mobiles en France sans impact sur la facture finale.

La fibre à très haut débit pour 23 euros par mois

Avec un tarif mensuel de 23 euros, RED by SFR parvient à proposer un forfait fibre bien plus accessible que les offres actuelles du marché, flirtant même avec certains forfaits ADSL. Vous avez ainsi accès chaque mois :

à la fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi grâce à l’option Débit Plus offerte

aux appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers plus de 100 destinations

à la location gratuite de la box

à 100 Go d’espace de stockage dans le SFR Cloud

Qui plus est, jusqu’au 17 février prochain, toute nouvelle souscription à ce forfait fibre vous permet de profiter d’un mois d’abonnement gratuit.

Pour maintenir un prix aussi bas, le forfait fibre de RED by SFR se concentre sur l’essentiel, à savoir l’accès à Internet à un débit très élevé. Un tarif qui n’augmentera pas avec les années puisqu’il est appliqué à vie. Ce forfait fibre est également sans engagement, ce qui vous assure une entière liberté d’action.

Un forfait entièrement personnalisable

Si le forfait fibre de RED by SFR fournit ce qui importe le plus lorsque l’on souscrit à une offre Internet fixe, il n’est pas exempt d’options pour autant. Les utilisateurs peuvent ainsi compléter leur abonnement comme bon leur semble pour qu’il corresponde plus à leurs attentes. Des suppléments tels que :

l’accès à 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location du décodeur TV incluse)

le service SFR Play VOD illimitée pour 9,99 euros supplémentaires par mois (1 euro le premier mois)

l’abonnement Bein Sports pour 14,99 euros supplémentaires par mois

Avantage non négligeable : vous pouvez souscrire à ces offres, ou vous désinscrire à tout moment depuis l’espace client de RED by SFR.

Changer de forfait facilement

En admettant que vous soyez déjà abonné chez un autre fournisseur, migrer vers le forfait fibre RED by SFR est d’une simplicité déconcertante. Il faut dire que l’opérateur prend en charge toutes les démarches, vous épargnant ainsi la galère des envois de courriers recommandés et des frais de résiliations. Ces derniers sont d’ailleurs amortis par RED by SFR jusqu’au 25 mai prochain, à hauteur de 100 euros.

Pour changer de forfait fibre et conserver son ancien numéro de téléphone fixe, vous n’aurez qu’à fournir votre code RIO. Pour l’obtenir, vous devrez appeler le 31 79 depuis votre ligne actuelle.