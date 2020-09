Le bon plan fibre de la rentrée : l’offre Bbox Fit fibre est à seulement 9,99 €/mois pendant un an

Bonne nouvelle pour les étudiants qui viennent d’emménager : Bouygues Telecom casse à son tour le prix de son offre fibre. Depuis ce matin, il est possible de souscrire à une offre Bbox Fit Fibre pour seulement 9,99 euros par mois, pendant un an et avec un engagement de 12 mois. Un tarif plancher compte tenu des prestations proposées.

La rentrée est toujours une période d’affrontement pour les différents opérateurs Internet fixe, qui font tous baisser le prix de leur abonnement fibre pour attirer les étudiants qui emménagent. Après Sosh en début de semaine et son offre La Boîte Sosh à 14,99 euros par mois, la réponse de Bouygues Telecom ne s’est pas fait attendre avec une offre concurrente à seulement 9,99 euros par mois pendant un an, avec un engagement de 12 mois.

L’offre Bbox Fit fibre en bref :

La Fibre jusqu’à 300 Mb/s

Un prix plancher de 9,99 euros par mois pendant un an

Appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays

L’offre Bbox Fit fibre de Bouygues Telecom comporte juste l’essentiel, à savoir une box Internet (la fameuse Bbox) compatible avec le WiFi 5 et une connexion Internet rapide avec un débit maximal de 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en upload.

Ce n’est pas l’offre la plus rapide du moment, mais c’est un débit largement suffisant pour n’importe quelle tâche sur Internet : streaming vidéo, téléchargement de jeu, navigation… Et surtout bien plus rapide que n’importe quelle offre en ADSL. Attention toutefois, l’offre Bbox Fit fibre ne comprend aucun décodeur TV, même en option (mais un accès à l’application B.tv est offert, nous en parlons plus bas).

Le prix de 9,99 euros par mois est valable pendant un an. Au terme de ces 12 mois, le prix repassera à son tarif habituel de 28,99 euros par mois. Contrairement à l’offre de Sosh, souscrire à cette offre nécessite de s’engager pendant un an. Mais il n’existe pas aujourd’hui d’offres moins chères que celle de Bouygues Telecom.

Cette offre est disponible jusqu’au 20 septembre 2020 et réservée uniquement aux nouveaux clients. Notez également que les frais de mise en service sont de 48 euros et les frais de résiliation (si vous décidez de quitter Bouygues Telecom à la fin de votre engagement) de l’ordre de 59 euros.

Comment souscrire à cette offre ?

Pour bénéficier de cette offre, c’est très simple, il faut commencer par réaliser un test d’éligibilité à la fibre pour votre logement. Vous avez uniquement besoin de votre adresse ou de votre numéro de téléphone fixe. Et si vous êtes éligibles, il ne reste ensuite plus qu’à remplir le formulaire d’inscription et d’entrer vos coordonnées bancaires. Bouygues Telecom se charge ensuite de réaliser toutes les étapes de résiliation à votre ancien opérateur et d’activer votre ligne sous 25 jours (maximum).

Bouygues Telecom va d’ailleurs jusqu’à couvrir les frais de résiliation de votre ancien opérateur Internet fixe dans la limite de 100 euros. Il est rare que les frais de résiliation excèdent cette somme.

Quels sont les autres avantages de l’offre Bbox Fit Fibre de Bouygues Telecom

Quand bien même cette offre va à l’essentiel — une bonne connexion fibre –, Bouygues Telecom propose des avantages et bonus supplémentaires compris dans cette offre. À savoir :

Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays

Un accès à la télévision via l’application (mobile et Android TV) B.tv

6 mois d’accès gratuit à Spotify Premium (pour les nouveaux clients Spotify Premium uniquement)

La possibilité de demander une clé 4G ou des gigas supplémentaires sur son forfait Bouygues Telecom en attendant que la box Internet arrive ou que la connexion soit activée

À seulement 9,99 euros par mois pendant un an, l’offre Bbox Fit fibre est sans conteste l’une des plus intéressantes de la rentrée. Il est désormais rare que les tarifs descendent en dessous de 10 euros pour des offres fibres. Cette promotion est limitée dans le temps et se terminera le 20 septembre prochain.

Notre comparateur fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, avec notamment de l’ADSL, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL du moment.