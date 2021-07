Forfait mobile : cette offre en série limitée 70 Go voit son prix fondre pendant l’été

Juste à temps pour les soldes d'été, NRJ Mobile propose un nouveau forfait mobile en série limitée parmi les plus intéressants du moment. Pour 8,99 euros par mois seulement (pendant un an), il embarque 70 Go de données mobiles.

Pendant l’été, changer son forfait mobile a beaucoup de sens. D’une part, vous avez peut-être besoin d’une plus grande quantité de données pour répondre à vos besoins lorsque vous n’êtes pas à proximité d’un réseau Wifi. D’autre part, il est possible de réaliser des économies conséquentes et donc de pouvoir allouer plus d’argent à votre budget vacances.

Pour répondre à ces besoins, NRJ Mobile propose un tout nouveau forfait sans engagement en série limitée particulièrement intéressant. Il propose ainsi 70 Go de données mobiles ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe pour 8,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, le tarif revient à la normale, à savoir 15,99 euros mensuels.

Celles et ceux en quête d’un nouveau smartphone peuvent se tourner vers une autre offre exclusive de NRJ Mobile. Jusqu’au 21 juillet prochain, l’iPhone 8 reconditionné est offert pour toute souscription à un forfait 60 Go à 14,99 euros avec un engagement de deux ans.

Qu’offre le forfait 70 Go de NRJ Mobile ?

L’avantage du forfait en série limitée de NRJ Mobile est qu’il offre une enveloppe data confortable pour un coût réduit. Tous les mois, vous profitez de 70 Go de données 4G, ce qui vous permet de naviguer confortablement sur le web, de visionner du contenu en streaming lors de vos déplacements et même de partager votre connexion lors d’une panne internet ou pendant vos vacances en plein air. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités aussi bien depuis la France que dans les DOM et l’Union européenne. Enfin, vous bénéficiez d’une enveloppe data de 11 Go pour vos voyages à l’étranger.

Bien souvent, ce type d’offres est facturée aux alentours de 15 ou 16 euros. C’est même l’ancien prix de ce forfait 70 Go. Car oui, à l’occasion des soldes estivales, NRJ Mobiles casse le prix de son offre 70 Go en le faisant tomber à 8,99 euros par mois pendant douze mois. Dépêchez-vous cependant, cette offre n’est valable que jusqu’au 21 juillet prochain. Après un an d’abonnement, le forfait passe à 15,99 euros par mois. Le forfait NRJ Mobile est sans engagement, ce qui vous offre une grande liberté quant à la gestion de votre souscription.

Un iPhone 8 reconditionné gratuit avec le forfait 60 Go

NRJ Mobile ne se contente pas de casser les prix sur ses forfaits mobiles. L’opérateur propose aussi une offre promotionnelle qui permet de récupérer gratuitement un smartphone. Ce forfait mobile de 60 Go, facturé 14,99 euros par mois, est accompagné d’un iPhone 8 reconditionné (dans d’excellentes conditions) gratuit.

Bien entendu, ce forfait en série limitée comprend chaque mois :

60 Go de données mobiles ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM ;

20 Go de données à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM.

Cette offre mobile + smartphone comporte un engagement minimum de 24 mois. Cela dit, son prix reste le même toute la durée de votre abonnement.

L’iPhone 8 en bref :

Un smartphone compact (ce qui est de plus en plus rare) ;

La puce A11 Bionic, la même que l’iPhone X ;

Une longue durée de vie grâce à la politique généreuse d’Apple en matière de mise à jour d’iOS.

Malgré son âge, l’iPhone 8 a encore de beaux jours devant lui. Sa fiche technique comprend de nombreuses caractéristiques que l’on retrouve sur l’iPhone X, comme le capteur 12 mégapixels ou la puce A11 Bionic. Surtout, cet iPhone tourne sous iOS 14 et profite toujours des dernières mises à jour d’Apple, ce qui en fait un smartphone avec une excellente durée de vie. Il est aussi le dernier smartphone de la marque à embarquer le design iconique des iPhone avec le bouton Touch ID. L’iPhone 8 est donc un smartphone compact, ce qui le rend particulièrement agréable à prendre en main. Enfin, son écran Retina de 4,7 pouces à la définition 1 334 x 750 pixels offre une belle qualité d’affichage.

Une couverture 4G assurée par un grand opérateur

En tant que MVNO (Mobile Virtual Network Operator), NRJ Mobile utilise les antennes d’un autre grand opérateur. C’est ce qui permet d’ailleurs à NRJ Mobile de proposer un réseau de qualité et à petit prix car il n’a pas à assurer le développement de la couverture réseau.

Dans le cas de NRJ Mobile, ce sont les antennes de Bouygues Telecom qui sont utilisées. L’opérateur historique a l’avantage de proposer une très bonne couverture 4G en France. Il s’agit d’ailleurs de l’une des couvertures mobiles les plus efficaces dans les transports (TGV, grands axes routiers et métro). Pratique si vous avez l’habitude de vadrouiller dans toute la France.

Comment changer d’opérateur et conserver son numéro ?

Changer de forfait mobile est devenu un jeu d’enfant. Depuis maintenant plusieurs années, c’est le nouvel opérateur qui se charge de toutes les démarches à votre place. Ainsi, NRJ Mobile s’occupe de résilier votre forfait auprès de votre ancien opérateur, tout en conservant le même numéro de téléphone.

La seule chose à faire pour le nouveau client est de fournir son identifiant RIO lors de la souscription. Cet identifiant que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 est le seul élément demandé pour assurer la transition entre ancien et nouvel opérateur. Une fois la souscription terminée, NRJ Mobile vous informera par message de la date de portabilité, c’est-à-dire le moment où vous pourrez changer de carte SIM.