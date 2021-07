Forfait mobile : le Redmi Note 10 Pro est gratuit avec cette offre à 15 euros par mois

Après l’iPhone 8, RED offre de nouveau un smartphone en complément de son forfait 100 Go. Sauf que cette fois, il s’agit d’un Redmi Note 10 Pro complètement neuf, soit le parfait flagship-killer pour accompagner cet abonnement à 15 euros.

Alors que de nombreux opérateurs proposent des prix réduits sur les smartphones lorsqu’ils accompagnent un forfait mobile avec engagement, RED va plus loin en offrant carrément l’appareil.

Il est donc possible de récupérer gratuitement un Redmi Note 10 Pro flambant neuf en marge du forfait 100 Go de RED, facturé 15 euros par mois. Une grosse économie de 300 euros qui permet de profiter d’un excellent smartphone en plus d’un forfait déjà très accessible.

De l’AMOLED, du 120 Hz et une polyvalence photo

En temps normal, le Redmi Note 10 Pro fait montre d’un rapport qualité/prix maîtrisé ce qui en fait le véritable champion de la meilleure gamme de Redmi. Il faut dire qu’il offre une fiche technique musclée pour un tarif que l’on retrouve sur le segment du milieu de gamme. Enfin, quand RED ne l’offre pas gratuitement.

Ce grand smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Cette superbe dalle jouit non seulement d’un niveau de contraste infini et d’une luminosité bien calibrée, mais également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La navigation entre les applications est donc d’une fluidité exemplaire.

Derrière l’écran en verre Gorilla Glass 5 se glisse un dos en plastique qui accueille un module rectangulaire composé de 4 capteurs. Au côté d’une caméra principale de 108 mégapixels, on trouve la configuration suivante :

un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un appareil macro de 5 mégapixels ;

un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Ce module permet au Redmi Note 10 Pro de concurrencer sans peine les grands photophones du moment. Les clichés capturés sont plus nets et bien plus détaillés que ceux de l’ancienne génération.

Un smartphone qui titille le haut de gamme

Au regard de sa fiche technique, on comprend rapidement pourquoi le Redmi Note 10 Pro ne tremble pas devant les smartphones haut de gamme du moment. Le smartphone de Redmi embarque une puce Snapdragon 732G qui collabore avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Quels que soient vos usages (navigation web, jeu 3D, multitâches), le Redmi Note 10 Pro offre une expérience utilisateur fluide. Au niveau de l’autonomie, le Redmi Note 10 Pro peut endurer une journée complète avant de nécessiter une charge grâce à sa batterie de 5 020 mAh. Il est compatible avec la charge rapide 33W et peut récupérer 60% de sa charge en seulement 30 minutes.

Quel est le prix du Redmi Note 10 Pro ?

Habituellement, le Redmi Note 10 Pro est proposé à 299 euros sur la boutique en ligne de RED. Cela dit, lorsqu’il est pris en complément du forfait mobile 100 Go, le Redmi Note 10 Pro est simplement gratuit, et sans aucune mensualité supplémentaire. Soit une belle économie de 299 euros.

Qu’offre le forfait 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED est à l’image des autres offres de l’opérateur : très complet. Tous les mois, vous profitez :

de 100 Go de data 4G ;

des appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

de 12 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

de la carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

Ce type de forfait est bien souvent facturé entre 30 et 50 euros lorsqu’il contient un smartphone. RED redistribue les cartes du marché en proposant son offre à 15 euros par mois. Celle-ci requiert cependant un engagement de 24 mois.

Pour ce qui est de la souscription, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Vous pouvez conserver votre ancien numéro, en renseignant votre code RIO sur le site de RED. Le passage vers le nouvel opérateur se fait sans la moindre interruption des services mobiles.