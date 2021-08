NRJ Mobile : ce forfait mobile 117 Go en série limitée profite d’un prix bas toute l’année

Un forfait mobile à 10 centimes le giga, voilà ce que propose NRJ Mobile avec son offre spéciale de 117 Go à 11,70 euros. Un tarif unique pour une offre sans engagement. Surtout que l’opérateur l’assure : ce prix ne doublera pas au bout d’un an.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que NRJ Mobile tire son épingle du jeu avec son nouveau forfait mobile. Là où la plupart des acteurs du marché proposent des offres 100 Go aux alentours de 15-20 euros, l’opérateur virtuel dégaine un forfait 117 Go en série limitée au prix inédit de 11,70 euros. Une réduction immédiate de 8,30 euros sur ce forfait (habituellement proposé à 20 euros par mois) qui représente mine de rien une économie annuelle de 40 euros par rapport à une offre à 15 euros.

Pour bien comprendre l’offre spéciale NRJ Mobile

Comment fonctionne le forfait NRJ Mobile ?

Le forfait NRJ Mobile s’adresse avant tout aux important·e·s consommateurs et consommatrices de data. L’enveloppe data s’envole à 117 Go, ce qui permet de regarder de nombreux contenus en streaming, comme des films d’espionnage ou des comédies françaises par exemple, sans se retrouver à court de données à la moitié du mois.

En plus de cette quantité de data impressionnante, le forfait NRJ Mobile donne accès tous les mois aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Vous disposez également de 13 Go de data 4G au sein de ces destinations.

Combien coûte le forfait NRJ Mobile ?

Si l’offre NRJ Mobile s’adresse à celles et ceux nécessitant beaucoup de data, elle leur permet d’assouvir leur besoin sans les ruiner. Le forfait 117 Go en série limitée est facturé 11,70 euros par mois, et ce aussi longtemps que durera votre abonnement. NRJ Mobile le promet, le prix de ce forfait n’est pas amené à doubler après un an.

Mieux : vous êtes face à un forfait sans engagement. Cela signifie que vous disposez d’une grande latitude pour gérer votre souscription et changer d’offre sans avoir à payer de frais.

Quel est le réseau de NRJ Mobile ?

NRJ Mobile fait partie des opérateurs virtuels (ou MVNO). Concrètement, cela signifie qu’il ne possède pas d’infrastructures capables d’émettre un réseau et qu’il est obligé de s’appuyer sur les réseaux déjà existants. Une stratégie qui permet à NRJ Mobile de fournir des forfaits low cost toute l’année en profitant d’un bon réseau.

Dans le cas de NRJ Mobile, c’est Bouygues Telecom qui s’occupe de fournir une couverture mobile aux abonné·e·s. Si vous avez des doutes quant à la couverture près de chez vous, nous vous conseillons de faire un tour sur le site de l’Arcep pour vérifier l’état du réseau.

Comment souscrire au forfait NRJ Mobile ?

Pour souscrire au forfait NRJ Mobile, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de l’opérateur. Lors de la commande, vous avez la possibilité de conserver votre ancien numéro. Vous devez alors fournir votre code RIO à NRJ Mobile. Il suffit de composer le 31 79 depuis son smartphone pour l’obtenir. Que vous conserviez votre ancien numéro ou non, NRJ Mobile s’occupe de toutes les démarches administratives et du transfert de la ligne.

Le changement de ligne et l’activation de la carte SIM se font sans interruption des services. Vous devrez débourser 10 euros supplémentaires, lors de la commande, pour couvrir le coût et la livraison de la nouvelle carte SIM triple découpe.

Un iPhone 8 reconditionné offert avec un forfait 60 Go

Le forfait 117 Go en série spéciale n’est pas le seul bon plan mis en place par NRJ Mobile cet été. L’opérateur propose également d’obtenir gratuitement un iPhone 8 reconditionné en marge de son forfait 60 Go. Celui-ci est facturé 14,99 euros par mois et requiert un engagement minimum de 2 ans. Il donne accès à une enveloppe data de 60 Go, aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM et à une itinérance de 20 Go. Ce forfait permet également de faire une belle économie de 200 euros, soit le prix moyen de l’iPhone 8 reconditionné sur le marché.

D’autant que l’iPhone 8 est encore aujourd’hui un bon smartphone. Sa puce Bionic A11 délivre une expérience fluide au quotidien, même dans les jeux gourmands. Mieux, il profite des dernières mises à jour et tourne ainsi sous iOS 14. L’iPhone 8 est aussi le dernier smartphone à profiter du design iconique de la marque. Le téléphone est compact, avec un design sobre aux bords arrondis et aux finitions soignées. Son écran Retina de 4,7 pouces à la définition de 1 334 x 750 pixels rend la prise en main particulièrement agréable.

Enfin, l’iPhone 8 est reconditionné dans un excellent état. Concrètement, cela signifie qu’il ne montre presque aucun signe d’un précédent usage, que son autonomie est maximale (la batterie est remplacée dans le cas contraire) et que les potentielles microrayures ne sont visibles qu’à moins de 20 cm.