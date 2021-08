Ce forfait 80 Go est à moins de 10 euros et vous n’avez que peu de temps pour en profiter

B&You vient tout juste de lancer ses nouvelles offres sans engagement. Jusqu’au 26 août, vous pourrez par exemple profiter d’un forfait 80 Go pour 9,99 euros par mois. Petit point sur les différents forfaits proposés.

Pour sa nouvelle vague de promotions, B&You à frappé un grand coup en proposant des forfaits sans engagement à prix réduit. S’ils couvrent tout l’éventail des usages, vous n’avez qu’une journée pour en profiter.

Ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de data se tourneront naturellement vers le forfait 5 Go à 4,99 euros, tandis que les gros consommateurs auront le choix avec une enveloppe allant jusqu’à 200 Go pour 14,99 euros par mois.

Parmi ces forfaits, celui proposant 80 Go d’Internet pour 9,99 euros nous semble le plus intéressant, et représente un excellent compromis entre la quantité de data proposée et le tarif.

L’offre en bref

80 Go d’internet dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

Appels, SMS et MMS Illimités en France métropolitaine ;

Offre sans engagement.

Very B&You 80 Go : quels sont les avantages de ce forfait à moins de 10 euros

Très complet, le forfait B&You 80 Go possède de solides arguments en sa faveur. Pour commencer, son offre tarifaire est limpide : vous paierez 9,99 euros par mois pour toute la durée de votre abonnement. Pas d’engagement donc, ni d’augmentation de prix au terme de la première année.

Pour ce prix, vous bénéficierez d’une enveloppe Internet de 80 Go sur le réseau 4G de Bouygues. Sur ces 80 Go, 15 Go sont utilisables en Europe ou dans les DOM. À cela s’ajoutent les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine.

Ce forfait va donc à l’essentiel, mais il est possible de l’enrichir avec de nombreuses options payantes. Pour 3 euros de plus par mois, vous pourrez par exemple profiter de plus de 70 chaînes de TV en illimité avec B.tv.

Pour souscrire à ce forfait, rien de plus simple. Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, il vous suffit de vous procurer votre code RIO en composant le 3179 depuis votre mobile et à le communiquer à Bouygues lors de votre inscription.

L’opérateur se chargera alors de résilier votre ancien forfait et vous n’aurez plus qu’à communiquer votre IBAN et régler les 10 euros que coûte votre nouvelle carte SIM. Vous la recevrez quelques jours plus tard et pourrez profiter de votre nouveau forfait après confirmation de l’activation de votre ligne.

Découvrez les autres forfaits de la gamme Very B&You

Forfait 5 Go : l’essentiel pour 4,99 euros par mois

Idéal pour tous ceux qui se moquent de l’Internet mobile, ce forfait 5 Go à 4,99 euros par mois va à l’essentiel.

Pour ce prix, vous pourrez bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité sur le territoire français métropolitain, et disposerez d’une enveloppe Internet de 5 Go en 4G sur le réseau Bouygues Telecom.

Forfait 100 Go et 200 Go : un max de data pour moins de 15 euros par mois

Pour les gros consommateurs de data, B&You propose deux forfaits gorgés de gigas octets. Le premier, proposé à 11,99 euros par mois, dispose de 100 Go d’Internet mobile, dont 12 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le second, pour sa part, met à disposition la coquette enveloppe de 200 Go d’Internet, parmi lesquels 15 Go pourront être utilisés en itinérance en Europe et dans les DOM : il coûte 14,99 euros par mois.

Ils proposent tous deux les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et bénéficient bien évidemment de la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Tous ces forfaits sont disponibles sans engagement, et les tarifs présentés sont valables uniquement jusqu’au 26 août.