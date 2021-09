Pour la rentrée, ce forfait mobile 80 Go compte bien vous faire réaliser des économies

De 5 à 200 Go, Bouygues Telecom renouvelle ses forfaits mobiles sans engagement pour la rentrée 2021. La pépite se trouve toutefois dans l'offre 80 Go, qui ne coûte que 9,99 euros par mois. Une offre valable aujourd'hui seulement.

C’est la rentrée, et pour beaucoup cette période est synonyme de changement. Vous pouvez par exemple mettre le nez dans vos dépenses récurrentes afin de trouver où faire des économies. Et l’abonnement à un forfait mobile est généralement une dépense que l’on peut compresser, sans sacrifier la quantité de données mobiles qui y est liée. Bouygues Telecom vient de renouveler ses forfaits mobiles sans engagement B&You et il y a justement de quoi faire des économies. Attention cependant, les offres sont à durée limitée et se terminent aujourd’hui.

Parmi ces nouveaux forfaits, l’offre la plus intéressante concerne le forfait 80 Go qui est affiché au prix de 9,99 euros par mois. C’est un très bon rapport data-prix, avec un réseau mobile qui a déjà fait ses preuves.

Un forfait mobile bien pourvu

Avec son nouveau forfait mobile à 9,99 euros par mois, Bouygues Telecom ne se contente pas d’être généreux en données mobiles. Cette offre donne également accès à toute la panoplie du bon forfait mobile de 2021. Voici ce qu’il contient chaque mois :

80 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

15 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe

Enfin, Bouygues Telecom offre son option B.tv pendant un mois. Il s’agit d’une application mobile qui permet de regarder en illimité la télévision et d’écouter la radio. Elle donne également accès aux replays et permet de contrôler le direct. Même si vous êtes en retard, vous ne raterez plus le début d’un match de foot.

Cette offre est garantie sans engagement et sans augmentation de prix après un an. Vous pouvez donc résilier à tout moment et vous assurer de ne pas recevoir une facture qui a doublé après 12 mois.

Les autres forfaits mobiles B&You de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a également profité de la rentrée pour renouveler tous ses forfaits mobiles. Ainsi, trois autres nouvelles offres ont fait leur apparition dans le catalogue de l’opérateur, valables aujourd’hui seulement.

5 Go à 4,99 euros : le forfait mobile à petit prix par excellence

Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM ainsi que 5 Go de data pour 4,99 euros par mois ? C’est le forfait mobile parfait pour les personnes qui considèrent qu’un smartphone sert d’abord à téléphoner. Et puis il peut aussi permettre d’avoir une deuxième ligne téléphonique à tout petit prix.

100 Go à 11,99 euros : le compromis pour les plus utilisateurs gourmands

Avec cette offre intermédiaire, Bouygues Telecom s’adresse aux utilisateurs les plus gourmands qui font attention à leur budget. Ce forfait B&You 100 Go à 11,99 euros propose un très bon rapport qualité-prix pour les personnes qui ont besoin d’autant de data.

200 Go à 14,99 euros : pour ne pas tomber à court de données

Si vous avez pour habitude d’atteindre le plafond de votre forfait mobile, cette offre 200 Go à 14,99 euros est suffisamment généreuse pour combler vos besoins. Une telle quantité de données mobiles a de quoi supporter les usages les plus gourmands.

Comment changer de forfait mobile

Passer d’un opérateur à l’autre est devenu une simple formalité pour l’utilisateur. La seule chose à faire est de fournir son numéro RIO lors de la souscription à un nouveau forfait. Cet identifiant que l’on peut obtenir en composant le 31 79 permet de garder le même numéro de téléphone et de résilier automatiquement l’ancien forfait. Le nouvel opérateur vous préviendra ensuite par SMS de la date et de l’heure à laquelle la portabilité aura lieu, c’est-à-dire le moment où vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM.