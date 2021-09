Ce forfait mobile 200 Go bénéficie d’une réduction de 10 euros par mois

Les offres BIG RED sont de retour et avec elles de belles réductions. Notamment sur le forfait 200 Go qui tombe à 15 euros par mois.

Lorsqu’il s’agit de se démarquer des principaux acteurs du marché, RED n’a pas peur de sortir l’artillerie lourde. L’opérateur relance son opération BIG RED et ses nombreux forfaits à prix réduits. Des offres très complètes, sans engagement et sans mauvaise surprise sur la facture.

Le forfait le plus fourni, avec 200 Go de data, maintient ainsi un tarif de 15 euros par mois, contre 25 euros habituellement. Une promotion de dix euros mensuels valable pour toutes les nouvelles souscriptions avant le 22 septembre prochain.

Pourquoi le forfait BIG RED 200 Go est-il intéressant ?

Que contient le forfait BIG RED ?

Le principal intérêt du forfait BIG RED réside dans sa quantité colossale de data 4G. Tous les mois, vous avez accès à 200 Go de données. Vous pouvez ainsi partager votre connexion lors de vos déplacements ou profiter de près de 310 heures de contenus en streaming.

Pour le reste, le forfait BIG RED 200 Go propose :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

15 Go de données à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait BIG RED ?

Grâce à sa promotion, le BIG RED est l’un des forfaits 200 Go les plus accessibles du marché. Il coûte désormais 15 euros par mois, contre 25 euros habituellement. À titre de comparaison, un forfait mobile de ce type est souvent facturé aux alentours de 50 euros par mois. Qui plus est, le coût de l’abonnement RED ne doublera pas au bout de 12 ou 24 mois.

Mieux, le BIG RED 200 Go est un forfait sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Quelles options pour le forfait BIG RED ?

De nombreuses options peuvent être ajoutées au forfait BIG RED pour quelques euros supplémentaires par mois. Des options sans engagement, qui peuvent être désactivées à tout moment, et ce sans le moindre surcoût.

On trouve ainsi :

1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros par mois ;

les appels illimités vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord pour 2 euros par mois.

Pour toute nouvelle souscription avant le 22 septembre prochain, RED offre le service RED TV en marge de son offre 200 Go. Cette application permet d’accéder à de nombreuses chaînes, dont tout le bouquet TNT, depuis son smartphone ou sa tablette.

Quel réseau pour le forfait BIG RED ?

RED s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Un débit idéal pour profiter du jeu en ligne ou du contenu en streaming sans le moindre ralentissement.

Comment souscrire au forfait BIG RED ?

RED vous accompagne dans vos démarches pour changer de forfait. Lors de la souscription sur son site, l’opérateur vous permet de conserver votre ancien numéro. Vous devez fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. RED se charge également de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine.