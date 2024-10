Vous auriez tort de dépenser plus de 10 euros par mois dans un forfait mobile en 2024

Si le coût de la vie a augmenté ces deux dernières années en raison de l’inflation, cela ne semble pas affecter les opérateurs. Les prix des forfaits mobiles ont rarement été aussi bas qu’en ce moment.

Faut-il dépenser plus de 10 euros par mois pour un forfait mobile ? Si vous avez besoin d’une offre simple, comprenant une grosse enveloppe de données et les appels en illimités, la réponse est non.

Prenez Bouygues Telecom par exemple. L’opérateur téléphonique donne accès à une généreuse offre de 100 Go pile sous la barre des 10 euros par mois, à 9,99 euros précisément. Le tout est sans engagement, et avec le réseau 5G.

« Il paye moins de 10 euros, il a tout compris »

Pourquoi dépenser plus de 10 euros par mois dans un forfait mobile ? Pour avoir accès à un kiosque en ligne et une application de télévision que vous n’ouvrirez qu’une seule fois ? Afin de réduire les coûts de son offre mobile, Bouygues Telecom fait l’impasse sur le superflu.

Ainsi, contre 9,99 euros par mois, l’opérateur donne accès :

à 100 Go de données mobiles en 5G ;

dont 25 Go sont utilisables en Europe/DOM ;

aux appels et SMS illimités en France et en Europe.

Cette offre à bas prix ne vous limitera toutefois pas dans vos usages. 100 gigaoctets de données sont plus que suffisantes pour naviguer sur le web et consommer du contenu vidéo depuis son téléphone sans restriction.

Un doublé forfait + box pour faire plus d’économies

Souscrire à un forfait mobile B&You vous permet également de profiter d’une offre fibre exclusive, réservée aux clients de l’opérateur.

Malgré son prix de 29,99 euros par mois, elle s’avère particulièrement généreuse, puisqu’elle offre :

une connexion jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en envoi ;

une box WiFi 6 et un décodeur TV 4K avec 180 chaînes ;

les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Cette offre ne requiert aucun engagement. Bouygues Telecom vous rembourse par ailleurs les frais de résiliation de votre ancien fournisseur, à hauteur de 100 euros au maximum.

La Série Spéciale Bbox est proposée automatiquement dès lors que vous souscrivez à un bon abonnement B&You.

L’identifiant RIO à la rescousse

Vous êtes atteint d’une phobie administrative qui vous empêche de changer d’opérateur ? Bonne nouvelle, le changement de forfait mobile ou d’abonnement fibre s’est largement simplifié. À tel point que l’utilisateur n’a finalement plus grand-chose à faire.

Seule étape à ne pas louper : le partage de son identifiant RIO. Ce code peut être obtenu en composant le 31 79 depuis la ligne mobile ou fixe concernée. Une fois qu’il est partagé, il permet à votre nouvel opérateur de transférer votre numéro de téléphone et de résilier vos anciennes offres.

Bouygues Telecom garantit enfin que le changement d’offre fibre se fait sans interruption des services. Le fournisseur met, en effet, à disposition une box 4G ou une enveloppe data de 200 Go à ses clients mobiles pour assurer la connexion à internet des appareils de votre domicile.