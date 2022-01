Forfait mobile : cette offre sans engagement à 9,99 euros est encore valable quelques heures

Noël n’est pas encore tout à fait terminé chez Bouygues Telecom, puisque l’opérateur propose encore, pendant quelques heures, son offre sur le forfait B&You 30 Go. L’occasion de profiter de cette offre spéciale sans engagement pour 9,99 euros seulement.

Les fêtes de fin d’années sont terminées depuis maintenant quelques jours, et 2022 commence à s’installer. Mais Bouygues Telecom a décidé de continuer de vous gâter en prolongeant ses offres de fin d’années jusqu’à ce soir. L’occasion de découvrir la plupart des forfaits mobiles phares de l’opérateur à prix réduit.

C’est par exemple le cas de la Série Spéciale B&You 30 Go qui conserve son tarif à 9,99 euros par mois jusqu’à ce soir minuit. Vous n’avez donc plus que quelques heures pour profiter de cette offre sans engagement.

Quels sont les avantages du forfait B&You 30 Go à 9,99 euros

Le forfait Série Spéciale B&You 30 Go est un forfait mobile qui va à l’essentiel. Proposé à 9,99 euros par mois, il permet d’accéder en toute quiétude au réseau Bouygues Telecom qui couvre 99 % de la population française. Pour ce tarif, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité sur le territoire de la France métropolitaine.

Côté internet mobile, c’est une enveloppe de 30 Go qui vous attend, à dépenser comme bon vous semble sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Sur ces 30 Go, vous pourrez en utiliser jusqu’à 6 en Europe et dans les DOM, histoire de ne pas être démuni durant vos escapades à l’étranger.

Si vous le souhaitez, vous pourrez enrichir votre forfait avec diverses options contre quelques euros supplémentaires. Des options comme Pleio, qui vous permet d’accéder en illimité à un catalogue de plus de 80 jeux pour 9,99 euros par mois. Ou comme B.tv, qui vous donne l’occasion de visionner plus de 70 chaînes en illimité sur votre smartphone sans toucher à votre enveloppe internet, et ce pour 6 euros par mois.

Disponible encore quelques heures, cette Série Spéciale B&You 30 Go est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez stopper votre abonnement quand bon vous semble. Son tarif, fixé à 9,99 euros par mois, n’augmentera pas non plus au bout d’un certain temps.

Comment profiter de l’offre spéciale B&You 30 Go à 9,99 euros

Afin de profiter de cette offre spéciale, rien de bien compliqué, puisqu’il vous suffira de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom dans les heures qui viennent.

Après avoir sélectionné le forfait Série Spéciale B&You 30 Go, vous n’aurez plus qu’à régler les frais demandés, à savoir 10 euros, pour obtenir votre nouvelle carte SIM, qui sera livrée rapidement dans votre boîte aux lettres. Sachez aussi que si vous choisissez ce forfait pour l’un de vos enfants, vous avez la possibilité d’activer le contrôle parental dès la souscription, pour plus de sécurité.

Si vous le souhaitez, vous pouvez simplifier les démarches en demandant la conservation de votre numéro de mobile actuel. Pour ce faire, appelez le 3179 depuis votre ligne actuelle afin d’obtenir votre identifiant RIO que vous renseignerez dans le champ ad hoc. B&You se chargera alors de toutes les démarches de résiliation avec votre ancien opérateur, vous délestant de cette procédure fastidieuse. Mieux, cela ne vous coûtera pas un centime !

Pour rappel, le forfait Série Spéciale B&You 30 Go est disponible sans engagement de durée ni augmentation dans le temps, et vous reviendra à 9,99 euros par mois.