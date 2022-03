Comment faire baisser la facture des Samsung Galaxy S22 et S22+ grâce à ce forfait 5G ?

Si le Samsung Galaxy S22 Ultra est d’ores et déjà disponible à la vente, il faudra encore attendre quelques semaines pour pouvoir profiter des Galaxy S22 et S22+. Il est toutefois possible de les précommander. SFR les propose à partir de 99 euros (+8 €/mois) en les associant à ses forfaits avec bonus smartphone.

Annoncée courant février, la nouvelle génération de Samsung Galaxy S compte trois nouveaux smartphones. Le Galaxy S22 Ultra d’une part, qui est déjà disponible à la vente depuis la semaine passée, et les Galaxy S22 et Galaxy S22+ dont la sortie est, elle, prévue pour le 11 mars prochain.

D’ici là, les Galaxy S22 et S22+ sont disponibles à la précommande. SFR vous propose de réaliser de jolies économies si vous décidez de vous laisser tenter, puisque ces deux terminaux ont intégré la liste des téléphones inclus dans le bonus smartphone. En souscrivant au forfait 5G 150 Go de l’opérateur, vous pourrez ainsi faire baisser la facture du Galaxy S22 de 859 euros à 99 euros (+ 8 €/mois).

De son côté, avec le même forfait, le Galaxy S22+ baissera pour sa part de 1109 euros à 299 euros (+ 8 €/mois). Voici comment profiter de cette baisse de prix somme toute intéressante.

Le Samsung Galaxy S22 à 99 € (+8 €/mois) avec ce forfait : comment en profiter ?

Les nouveaux flagships de Samsung sont de sortie, et comme l’on pouvait s’en douter, la facture est un peu salée. Toujours en précommande, le Galaxy S22 est en effet proposé à 859 euros, tandis que le S22+, de son côté, culmine à 1109 euros (avec un stockage 128 Go dans les deux cas). SFR vous propose toutefois de faire baisser le prix de ces deux terminaux en les intégrant à ses forfaits avec bonus smartphone.

En souscrivant au forfait SFR 5G 150 Go, vous pourrez obtenir ces terminaux au meilleur prix :

Le Galaxy S22 passe ainsi de 859 euros à 99 euros (+8 euros par mois) grâce une ODR de 50 euros ;

Le Galaxy S22+ de son côté, tombe à 299 euros (+8 euros par mois) grâce à une ODR de 50 euros.

Pour rappel, le forfait SFR 5G 150 Go avec bonus smartphone est proposé avec un engagement de deux ans au tarif de 30 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois l’année suivante. Bonne nouvelle pour les clients SFR Box, puisqu’ils pourront obtenir une réduction conséquente. Dans ce cas de figure, le forfait passe en effet à 22 euros par mois les douze premiers mois, puis 37 euros pour la seconde année.

Quels sont les avantages du forfait SFR 5G 150 Go avec bonus smartphone ?

Avec ses forfaits 5G dotés du bonus smartphone, SFR propose des prestations premiums parfaitement adaptées aux terminaux les plus récents. Chaque mois, vous pourrez ainsi profiter pleinement de :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Bonus smartphone.

En sus d’une enveloppe de data conséquente, et de l’accès au réseau 5G SFR, vous bénéficiez aussi des nombreuses prestations liées au bonus smartphone. Ce dernier, en plus de vous donner accès à un mobile au meilleur prix, vous garantit un prix de reprise sur votre smartphone dans le cas où vous souhaiteriez changer. En cas de panne, casse, vol ou perte, vous pourrez aussi compter sur SFR pour vous fournir un mobile de prêt dans les plus brefs délais.

Samsung Galaxy S22 et S22+ : quelles nouveautés ?

À l’occasion du dernier Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé ses tout nouveaux Galaxy S22 et S22+, deux smartphones extrêmement proches qui ne diffèrent que par de menus détails, notamment au niveau de la fiche technique.

Le Galaxy S22 est le terminal le plus petit de cette génération avec une dalle Dynamic AMOLED de 6,1 pouces de définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui confère une fluidité de tous les instants tout en proposant une qualité d’image remarquable, une habitude chez Samsung.

Compact et léger (à peine 167 grammes), le Galaxy S22 n’en demeure pas moins puissant grâce à la présence d’un Exynos 2200 et 8 Go de RAM dans ses entrailles. Un SoC qui se révèle plus que satisfaisant dans la grande majorité des situations et qui offre à ce smartphone une jolie polyvalence. Côté batterie, petit format oblige, il faudra se contenter de 3 700 mAh. Néanmoins, la présence d’une charge rapide (25 W en filaire et 15 W sans fil) compense cette capacité un peu étriquée. Nous avons d’ailleurs été séduit par ce Galaxy S22 a qui nous avons attribué la note de 8/10 à l’occasion de notre test.

Le Galaxy S22+ de son côté, se positionne comme le « grand frère » du S22. Il partage une grande partie de sa fiche technique, Exynos 2200 en tête, mais se démarque par une batterie plus conséquente (4 500 mAh et charge rapide filaire 45 W) et surtout, une dalle plus grande. Le S22+ peut en effet compter sur un écran Dynamic AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,6 pouces, qui est beaucoup plus confortable à l’usage pour tout ce qui touche aux jeux mobiles ou au visionnage de vidéos.

Côté photo, le S22 et le S22+ font front commun avec un bloc photo composé d’un capteur principal 50 mégapixels complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Découvrez les offres de précommandes des Galaxy S22 et Galaxy S22+

Si les Galaxy S22 et S22+ ne sont pas encore disponibles à la vente, il est tout de même possible de les précommander dès aujourd’hui. Si vous vous laissez tenter par l’un de ces deux smartphones avant le 10 mars, vous pourrez même bénéficier de bonus et cadeaux exclusifs de la part de Samsung. Le constructeur vous propose ainsi d’obtenir un bonus de 100 euros supplémentaires sur la reprise de votre ancien smartphone.

Mais ce n’est pas tout ! Samsung a aussi décidé de vous offrir une paire de Galaxy Buds Pro, ses écouteurs sans fils, intra-auriculaires, et à annulation de bruit active. Pour rappel, ces écouteurs sortis en 2021 ont récolté un joli 8/10 lorsque nous les avons testés.

Afin de profiter de cette offre, rien de plus simple. Après avoir précommandé, votre Galaxy S22 ou S22+ dans le délai imparti, rendez-vous la page de l’offre « Précommande Galaxy S22/S22+ » de Samsung.com et remplissez le dossier ad hoc en fournissant les documents demandés. Vous recevrez ensuite vos cadeaux dans un délai de 2 à 4 semaines après la validation de votre dossier.