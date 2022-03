Ça y est, RED lance des forfaits mobiles 5G généreux et abordables

Les forfaits mobiles 5G ne sont pas une nouveauté. Ce qui l’est en revanche, c’est une offre qui comprend à la fois un prix bas et une enveloppe de data conséquente. Et c’est RED qui ouvre le bal avec un forfait 100 Go 5G à moins de 20 euros.

Désormais, les forfaits 4G aussi abordables que généreux en data sont légion et font partie du paysage. Plus rares sont les offres mobiles 5G qui proposent les mêmes avantages. Il faut dire que la 5G continue de se déployer doucement en France. Cela étant dit, RED n’attend pas la couverture intégrale du territoire pour vous faire profiter de cette nouvelle génération de réseau sans vous ruiner.

L’opérateur est dans les premiers à lancer un forfait 100 Go 5G à moins de 20 euros puisqu’il est proposé pour seulement 18 euros par mois sans engagement. Et si vous avez besoin de plus de données mobiles, RED dégaine également une offre 200 Go en 5G pour deux petits euros supplémentaires.

Ce nouveau forfait mobile 5G, qu’offre-t-il ?

C’est une première pour l’opérateur : un forfait 5G colossal à petit prix. Ainsi, RED délivre une enveloppe de 100 à 200 Go par mois, en fonction de l’offre choisie. Deux quantités de datas qui vous permettent de regarder de 155 à 310 heures de contenus en streaming sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+.

Une telle quantité de données vous permet également de partager votre connexion confortablement, sur votre laptop ou votre TV. Tandis que la vitesse du réseau 5G et son faible temps de latence sont aussi vos meilleurs alliés pour profiter des services de cloud gaming. La 5G promet un débit 10 fois plus important que celui de la 4G, avec un temps de latence 10 fois moins élevé.

Pour le reste, le forfait 100 Go 5G de RED est aussi complet que les offres classiques de l’opérateur. Il assure donc l’accès mensuel :

aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

à 14 Go de données à utiliser en Europe ;

la possibilité d’utiliser son forfait mobile en mode partage de connexion.

Combien coûte le forfait 100 Go 5G de RED ?

La véritable nouveauté du forfait 5G de RED est son prix. Un forfait de ce genre est souvent vendu plus de 25 euros par mois (avec parfois des prix flirtant avec les 50 euros). Or chez RED, le forfait mobile 100 Go 5G affiche un tarif de 18 euros par mois. Un prix qui ne double pas au bout d’un an.

Mieux, l’offre 200 Go 5G ne coûte que deux euros de plus, soit 20 euros par mois. L’autre avantage est que ce sont deux forfaits mobiles sans engagement. Vous avez donc une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Y a-t-il des options pour le forfait 100 Go de RED ?

La personnalisation est au menu de ce forfait 100 Go 5G. De nombreuses options peuvent ainsi être ajoutées pour quelques euros supplémentaires chaque mois. Des options qui sont à l’image du forfait : sans engagement, ce qui vous permet de les désactiver à tout moment.

Vous pouvez profiter :

des appels illimités vers les fixes en Europe pour 1 euro par mois ;

de 15 Go de données mobiles à l’international (UE, Suisse, Andorre, Amérique du Nord) pour 5 euros par mois ;

du service SFR TV pour 2 euros par mois.

Comment souscrire ?

Il suffit de se rendre sur la boutique en ligne de RED pour souscrire au forfait 100 Go 5G. L’opérateur vous aide dans toutes vos démarches, en se chargeant par exemple de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles. De même, il est notamment possible de conserver son ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle.

Lors de la commande, un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine.

NB. Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.