L’OPPO Find X5 est déjà à son meilleur prix grâce à ce forfait 5G Bouygues Telecom

En ce moment et jusqu’au 10 avril, Bouygues Telecom propose une offre alléchante sur l’OPPO Find X5. Son prix chute à 313 euros (+8 euros/mois) avec un forfait Sensation 150 Go compatible 5G. En plus, une belle offre de reprise de 100 euros est également disponible.

OPPO vient de sortir sa nouvelle gamme Find X5 et le constructeur a placé la barre très haut. Lancé dans l’ombre de la version Pro, l’OPPO Find X5 reste un smartphone résolument haut de gamme. Sa fiche technique le confirme : recharge ultra rapide, dalle AMOLED 120 Hz, processeur premium…

Jusqu’au 30 avril, Bouygues Telecom vous permet de l’acquérir à très bon prix. En effet, le tarif de l’OPPO Find X5 chute à 313 euros (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 150 Go compatible 5G. Et si vous avez un ancien smartphone à faire reprendre, vous pouvez même ajouter un bonus supplémentaire de 100 euros.

Que propose le forfait Sensation 150 Go de chez Bouygues Telecom ?

Pour un tarif de 31,99 euros par mois (puis 48,99 euros après 12 mois), l’opérateur propose une offre complète et contenant largement assez de datas pour pallier tous les usages, y compris à l’étranger. Ainsi, vous pourrez bénéficier de :

150 Go de données en France, dont 80 Go accessibles depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

appels illimités vers les fixes de 120 pays ;

appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM et la Suisse.

Au-delà de ce forfait très complet, d’autres avantages non négligeables viennent s’ajouter en devenant client Bouygues Telecom :

un smartphone à prix préférentiel renouvelable tous les deux ans ;

la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais ;

un smartphone de prêt, de gamme équivalente en cas de soucis (panne, vol, casse…) ;

le prix de reprise de votre smartphone est garanti lorsque vous renouvelez votre forfait.

L’OPPO Find X5, l’un des meilleurs smartphones de 2022

Pour accompagner ce forfait plus que conséquent, quoi de mieux qu’un smartphone aux capacités plus que conséquentes ? L’OPPO Find X5 est l’un des meilleurs smartphones de la toute nouvelle gamme Find X5 Series 5G.

Habituellement vendu au prix de 999 euros, le smartphone phare d’OPPO passe à 313 euros (+8 €/mois) avec un forfait Bouygues Telecom. À ce tarif déjà très privilégié, il faut ajouter un bonus de reprise de 100 euros à ajouter au prix de rachat de votre ancien terminal. Par exemple, si vous souhaitez faire reprendre un Samsung Galaxy S21 Ultra en parfait état, l’opérateur vous offrira 435 euros. Ajoutez-y les 100 euros de bonus reprise et ce sont au final 535 euros qui vous seront remboursés après souscription du pack OPPO Find X5 et forfait Sensation 150 Go.

L’OPPO Find X5 5G est disponible en deux coloris : blanc et noir // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

De quoi profiter d’un très bon tarif sur l’OPPO Find X5. Le nouveau smartphone du constructeur chinois arbore une fiche technique très alléchante :

un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces ;

un triple capteur photo 50+50+13 co-développé avec Hasselblad ;

la vidéo de nuit 4K propulsée par la puce MariSilicon X ;

une grosse batterie de 4800 mAh et la charge SUPERVOOC 80 W (0 à 100 % en 34 minutes) ;

un processeur Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Comment profiter de l’offre Bouygues Telecom ?

Affiché à 999 euros sans forfait, l’OPPO Find X5 chute à 313 euros (+8 €/mois) sur le site de Bouygues Telecom. Cette importante remise est permise lors de la souscription au forfait Sensation 150 Go de Bouygues Telecom. La promotion s’applique automatiquement dans le panier lorsque le téléphone et le forfait sont sélectionnés.

Pour profiter des 100 euros de bonus de reprise, vous devez d’abord faire estimer le smartphone dont vous souhaitez vous débarrasser. Si celui-ci à une valeur supérieure à 10 euros, vous êtes automatiquement éligible à ce bonus.

Enfin, pour conserver votre numéro de téléphone, il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit de communiquer votre RIO à l’opérateur au moment de souscrire à l’offre. Rien de plus, rien de moins.