Bouygues Telecom propose son meilleur forfait mobile à petit prix

Avec l’inflation qui grimpe, il n’y a pas de petites économies. C’est pourquoi Bouygues Telecom vous propose de profiter d’un excellent forfait mobile sans faire exploser la facture à la fin du mois.

Profiter d’un forfait mobile avec une grosse enveloppe data pour seulement une dizaine d’euros ? Telle est la proposition de Bouygues Telecom avec son offre 80 Go à petit prix.

Jusqu’au 25 mars prochain, le forfait B&You 80 Go affiche un prix de 12,99 euros par mois. Une offre qui a également l’avantage d’être sans engagement.

Le forfait B&You 80 Go : le bon équilibre

Les forfaits mobiles de B&You sont faciles à comprendre et à prendre en main. Déjà parce qu’ils sont sans engagement. Ce qui vous permet de profiter d’une grande souplesse quant à la gestion de votre souscription.

De même, le forfait B&You propose l’essentiel :

80 Go de données ;

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe ;

15 Go de données mobiles à utiliser en Europe

Autant vous dire qu’avec 80 Go, vous pouvez aisément partager votre connexion lors de déplacements. Ou tout simplement enchaîner les épisodes de votre série préférée en streaming sans vous retrouver avec un forfait vide le 15 du mois.

Qui plus est, une application mobile “Espace Client” vous est disponible, aussi bien sur l’App Store que sur le Google Play Store. Celle-ci vous permet de suivre quotidiennement votre consommation ou d’entrer plus facilement en relation avec l’assistance.

Combien coûte le forfait B&You ?

Bouygues Telecom lance son forfait mobile 80 Go au juste prix. En effet, il est facturé 12,99 euros par mois. À cela s’ajoute un paiement unique de 10 euros afin d’amortir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe.

S’il est le plus intéressant de l’opérateur, le forfait sans engagement B&You 80 Go n’est pas la seule offre de Bouygues Telecom.

Vous pouvez profiter d’offres avec des enveloppes data allant de 5 à 200 Go avec même un forfait 5G de 130 Go. On trouve donc :

le forfait 5 Go à 4,99 € par mois pour bénéficier de 5 Go Go de data dont 5 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

par mois pour bénéficier de 5 Go Go de data dont 5 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ; le forfait 120 Go à 14,99 € par mois pour bénéficier de 120 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

par mois pour bénéficier de 120 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ; le forfait 200 Go à 18,99 € par mois pour bénéficier de 200 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

par mois pour bénéficier de 200 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ; le forfait 130 Go série spéciale 5G à 24,99 € par mois pour bénéficier en 5G/4G de 130 Go de data dont 25 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

Tous ces forfaits sont bien entendu sans engament, et peuvent être agrémentés de nombreuses options.

Quel est le réseau des forfaits B&You ?

Les forfaits B&You profitent du très bon réseau 4G de Bouygues. Celui-ci couvre actuellement 99 % de la population en France métropolitaine. Il est ainsi possible de profiter pleinement de son forfait aussi bien en ville qu’à la campagne, que ce soit dans votre jardin ou dans les transports en commun.

Comment souscrire aux forfaits B&You ?

Toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Bouygues Telecom. Lors de la souscription au forfait B&You sur le site de l’opérateur, pensez à renseigner votre identifiant RIO (en composant le 3179) si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone.

Après quoi, il ne vous reste qu’à remplir vos coordonnées, et vous acquitter des 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.