RED renouvelle ses forfaits mobile avec une offre 80 Go abordable

Le retour des beaux jours est marqué par la concurrence rude à laquelle se livrent les opérateurs sur les prix de leurs forfaits mobile. Et dans cette compétition, RED lance une offre 80 Go particulièrement intéressante.

Changer de forfait avant ses vacances peut sembler une mauvaise idée, entre la résiliation de l’ancienne ligne et l’activation de la nouvelle. Loin de là. Non seulement il est devenu rapide et simple de passer d’un opérateur à l’autre, mais en plus, de nombreux forfaits mobile sont actuellement à petit prix.

À commencer par l’offre 80 Go de RED, la plus avantageuse du moment. Celle-ci est sans engagement, forte d’une grosse enveloppe data et facturée moins de 15 euros par mois.

Un forfait mobile qui va à l’essentiel

En fournissant tous les mois 80 Go de data 4G, le forfait mobile RED couvre largement les besoins de la plupart des utilisateurs, sans tomber dans l’excès pour faire gonfler la facture. Une telle enveloppe est largement suffisante pour regarder des séries dans son trajet métro-boulot ou jouer à des jeux en ligne dans son lit.

Il est même possible de partager sa connexion sans se retrouver à court de data au milieu du mois. L’itinérance en Europe s’élève, elle, à 12 Go par mois.

Côté communication, ce forfait apporte tout ce qu’il faut. Vous profitez des appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone. Qui plus est, vous disposez des appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne. Une bonne nouvelle à la veille des grandes vacances.

Petit point sur le réseau qu’utilise ce forfait RED. Il s’appuie sur les antennes 4G de SFR qui couvrent 99 % de la population française et qui permettent d’obtenir un débit maximum de 500 Mb/s.

Changer de forfait est simple et rapide

Il s’agit probablement de l’idée reçue la plus coriace concernant les forfaits mobile : la souscription est difficile et chronophage. Pourtant, depuis quelques années, le changement d’opérateur est d’une simplicité totale. RED s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de transfert de ligne, tout en amortissant les frais de résiliation jusqu’à 100 euros.

Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site de RED pour lancer la souscription et indiquer votre identifiant RIO. Vous pouvez l’obtenir en composant le 3179. Il permet aussi de conserver le même numéro de téléphone.

La livraison de la nouvelle carte SIM ne dépasse pas une semaine. Le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.

Une offre mobile vraiment abordable

La force du forfait 80 Go de RED est son prix, qui n’excède pas les 15 euros. RED propose son offre pour 13 euros par mois, ce qui en fait l’un des forfaits mobiles les plus abordables du moment.

Qui plus est, il s’agit d’un forfait sans engagement. Cela vous permet de résilier votre offre à tout moment, sans avoir à payer de frais lors de la résiliation.

Enfin, au moment de la commande, un premier et unique paiement de 10 euros est demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM.

Y’a-t-il des options pour le forfait mobile de RED ?

Bien que complet, le forfait mobile RED peut être agrémenté d’une ou plusieurs options. Des options qui ne demandent que quelques euros supplémentaires chaque mois. D’autant que vous pouvez les désactiver à tout instant.

On trouve notamment :

les appels illimités vers les fixes en Europe pour 1 euro par mois ;

les appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros par mois ;

l’application SFR TV (l’intégralité du bouquet TNT) pour 2 euros par mois.

Grâce à l’application mobile RED&Moi, vous avez un contrôle total sur vos options. D’autant plus qu’il ne faut que deux ou trois clics pour activer ou désactiver une option. Cette application est disponible aussi bien sur le Google Play Store que sur l’AppStore.