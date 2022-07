Ce forfait 100 Go est à moins de 8 € pendant les deux prochains jours

La semaine dernière de nombreux opérateurs ont proposé des forfaits 100 Go pour 9 ou 10 euros par mois. Aujourd’hui, et jusqu’à demain uniquement, Prixtel va plus bas en proposant son forfait flexible Le grand à seulement 6,99 euros par mois.

Depuis quelques mois, la guerre des prix entre les opérateurs a repris de plus belle. Les forfaits sont de plus en plus généreux en data et les prix passent régulièrement sous la barre symbolique des 10 euros.

À ce petit jeu de la baisse des prix, Prixtel est bien souvent l’opérateur qui propose les offres les plus intéressantes. C’est le cas pendant les deux prochains jours avec ce forfait flexible 100 Go au tarif plancher 6,99 euros par mois.

Pourquoi le forfait Le grand est bon forfait pour les vacances ?

Malgré son prix réduit, le forfait mobile Le grand contient tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait en 2022. À commencer par les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Le principal argument de ce forfait mobile, c’est naturellement son enveloppe de data 4G, d’au moins 100 Go. Contrairement aux forfaits des autres opérateurs téléphoniques, le forfait Le grand de Prixtel possède un avantage : la possibilité de ne payer que les quantités de données que vous consommez, en fonction de vos usages et des paliers définis par Prixtel.

Le forfait Le grand affiche en effet trois paliers de prix. Ils correspondent à un certain volume de data utilisé. Ainsi, si un mois donné vous consommez :

jusqu’à 100 Go de données par mois, vous ne payez que 6,99 euros par mois ;

entre 100 et 120 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois ;

entre 120 et 140 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois. Et jamais plus.

Ce forfait flexible est donc très pratique à l’orée des vacances, où vous serez probablement loin d’un bon spot Wi-Fi. Concrètement, si au mois d’août prochain vous consommez 118 Go de data, alors vous payerez 9,99 euros. Mais au mois de septembre, vous reviendrez automatiquement au premier palier si vous consommez 100 Go de data ou moins.

Et si vous consommez 140 Go de data un mois donné, pas de panique : le débit sera fortement restreint et vous ne payerez jamais plus cher que 12,99 euros par mois.

De même, si vous prévoyez de partir en vacances à l’étranger, une partie de cette enveloppe de data est disponible gratuitement en itinérance. Prixtel permet en effet d’en consommer 20 Go si vous restez au sein des frontières de l’Union européenne. De quoi utiliser sereinement Google Maps pendant 15 jours ou partager vos photos et vidéos de vacances sur le WhatsApp familial.

Ce tarif à partir de 6,99 euros par mois sur le forfait Le grand n’est valable que durant un an. Passé 12 mois, Le grand retournera à son prix habituel, à savoir 12,99 euros par mois pour le premier palier, 15,99 euros par mois pour le deuxième palier et 18,99 euros par mois pour le troisième palier. Le forfait Le grand est toutefois sans engagement. Vous pouvez donc changer de forfait mobile à tout moment.

40 Go de data pour moins de 5 euros par mois : l’autre forfait intéressant de Prixtel

Prixtel affiche par ailleurs un autre forfait à petit prix durant ces deux prochains jours : le forfait mobile Le petit à 4,99 euros par mois avec 40 Go de data. Comme Le grand, il se décline en trois paliers :

jusqu’à 40 Go de données pour 4,99 euros par mois (puis 9,99 € au bout d’un an) ;

entre 40 et 50 Go de données pour 7,99 euros par mois (puis 12,99 € au bout d’un an) ;

entre 50 et 60 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 14,99 € au bout d’un an).

De 140 à 200 Go de data à partir de 9,99 euros / mois : Le Grand

Enfin, si vous avez besoin de beaucoup de data, Le Géant de Prixtel est aussi en promotion. Voici ses différents paliers :

jusqu’à 140 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

entre 140 et 170 Go de données pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an) ;

jusqu’à 200 Go de données pour 15,99 euros par mois (puis 21,99 € au bout d’un an).

Le Géant a aussi la particularité de proposer une option 5G (pour 5 euros de plus par mois), permettant de passer la totalité de l’enveloppe de data en 5G.