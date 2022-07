Forfaits mobiles abordables ou généreux en data : voici les nouvelles offres Bouygues Telecom

Que vous ayez besoin de plus de données mobiles en vacances, ou si au contraire vous ne vous servez quasiment pas de votre téléphone pendant cette période, il y a très certainement une offre qui vous correspond chez Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom profite de l’été pour lancer une nouvelle série de forfaits au très bon rapport qualité-prix. Les économes pourront se tourner vers le forfait 5 Go à 4,99 euros par mois, tandis que les gourmands en 4G trouveront leur bonheur avec l’offre 160 Go à 15,99 euros par mois. Cela dit, le plus équilibré reste le forfait 70 Go à 11,99 euros par mois.

Un forfait complet et facile à utiliser

Le forfait B&You 70 Go inclut tous les ingrédients d’une bonne offre mobile en 2022. Il est d’abord sans engagement, ce qui vous permet de gérer efficacement la durée de votre abonnement sans craindre d’avoir à payer des frais.

Chaque mois, le forfait B&You vous donne accès à l’essentiel :

70 Go de données 4G ;

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe ;

20 Go de données mobiles à utiliser en Europe

En sachant que les Français utilisent en moyenne 12 Go de data par mois, une enveloppe de 70 Go est plus que suffisante pour enchaîner les parties en ligne, visionner des dizaines d’heures de contenu en streaming et même partager sa connexion en cas de besoin.

Combien coûte le forfait B&You 70 Go ?

Alors que les soldes d’été continuent de battre leur plein, Bouygues Telecom dégaine des forfaits à un prix qui mériterait de figurer parmi les bons plans du moment.

En effet, le forfait 70 Go est proposé à 11,99 euros par mois, contre une quinzaine d’euros habituellement pour ce type d’offre.

Des forfaits qui vous correspondent

Bien entendu, le forfait B&You 70 Go n’est pas l’unique abonnement mobile de Bouygues Telecom. L’opérateur lance ainsi quatre nouvelles offres, chacune pour un type de profil. On trouve donc :

le forfait 5 Go à 4,99 € par mois, pour celles et ceux qui veulent faire des économies ;

le forfait 70 Go à 11,99 € par mois ;

le forfait 100 Go à 13,99 € par mois, pour profiter d’un peu plus de données ;

le forfait 160 Go à 15,99 € par mois afin de consommer du streaming sans fin.

Quel est le réseau des forfaits B&You ?

Les forfaits B&You s’appuient sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Il couvre 99 % de la population en France métropolitaine. Vous profiterez donc d’une bonne couverture, aussi bien en ville qu’en pleine campagne.

D’autant que Bouygues Telecom offre l’un des meilleurs réseaux dans les transports en France (grands axes routiers, TGV, trains, métro, etc.). Un bon point à la veille des grandes vacances, où ces transports sont fréquemment utilisés.

Comment souscrire aux forfaits B&You ?

Il est très facile de souscrire à un forfait B&You puisque toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont gérés par Bouygues Telecom. Vous devez simplement fournir votre identifiant RIO (en composant le 3179) si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer les 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison ne prend que quelques jours. Quant aux services mobiles, ils ne sont pas interrompus durant le transfert. Le nouvel opérateur vous préviendra lorsque vous pourrez insérer la nouvelle carte SIM.