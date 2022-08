Forfait mobile : cette offre 80 Go affiche un rapport qualité/prix parfait pour les étudiants

Avec la rentrée qui approche et l'inflation qui empire, les étudiants sont bien souvent plus regardants sur la gestion de leur budget mensuel. Bouygues Telecom lance un forfait mobile 80 Go à petit prix qui devrait soulager leur porte-monnaie.

Les étudiants et les parents d’élèves vous le diront : la rentrée est synonyme de frais supplémentaires. Entre l’achat de fournitures et le renouvellement du matériel informatique, les économies ont vite fait de fondre. La moindre ristourne est donc bonne à prendre. Et ça tombe bien puisqu’il est possible de réduire le coût de son forfait mobile sans sacrifier son enveloppe data.

Bouygues Telecom propose ainsi une offre B&You 80 Go forte de tout ce que l’on attend d’un bon forfait, à un prix sous la barre des 15 euros mensuels. Ce forfait 80 Go est facturé 12,99 euros par mois et a l’avantage d’être sans le moindre engagement. Dépêchez-vous cependant, cette offre n’est valable qu’une semaine.

Un forfait qui a tout ce qu’il faut

Le forfait B&You de Bouygues Telecom est l’exemple même d’une offre bien équilibré. C’est-à-dire un forfait qui bénéfice d’une enveloppe data conséquente au juste prix. Tous les mois, ce forfait B&You vous donne accès à 80 Go de data en 4G, ce qui vous permet par exemple de partager votre connexion lors de déplacements ou dans un amphi’. Vous pouvez aussi profiter de presque 125 heures de contenu en streaming par mois avec une telle enveloppe, de quoi se détendre après le dur labeur ou de passer le temps dans les transports.

Bien entendu, étant un forfait mobile, l’offre B&You 80 Go accorde les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe. Enfin, si vous êtes en voyage dans un pays européen, vous pouvez utiliser jusqu’à 25 Go de données mobiles en itinérance.

Combien coûte le forfait B&You ?

Il s’agit là du principal avantage du forfait B&You 80 Go : son prix. En effet, l’opérateur ne dépasse pas la barre des 15 euros puisque l’offre B&You est vendue 12,99 euros par mois.

Mieux, il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous n’êtes donc pas contraint par une durée d’abonnement minimale, ce qui vous laisse les mains libres quant à la gestion de votre forfait.

Quel est le réseau des forfaits B&You ?

Les forfaits B&You profitent de l’excellent réseau 4G de Bouygues. Il couvre actuellement 99 % de la population en France métropolitaine.

Vous pouvez donc profiter pleinement de votre forfait aussi bien en ville qu’à la campagne, à la plage, dans le métro ou en pleine forêt.

Comment souscrire aux forfaits B&You ?

Le temps est quelque chose de précieux, et on ne peut plus se permettre de le perdre dans de longues démarches de résiliation. Ce qui tombe bien puisque toutes ces tâches sont prises en charge par Bouygues Telecom. Mieux, si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone, il suffit de renseigner votre identifiant RIO (en composant le 3179) lors de la souscription au forfait B&You sur le site de l’opérateur.

Après quoi, il ne vous reste qu’à remplir vos coordonnées, et vous acquitter des 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.