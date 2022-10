Série limitée : ce forfait mobile 50 Go est l’offre à saisir du moment

Cette semaine, Prixtel s’illustre avec un nouveau forfait en édition limitée nommé Oxygène. Une offre 50 Go proposée à 7,99 euros, qui bénéficie des avantages habituels de l’opérateur et s'inscrit dans une démarche plus responsable.

Prixtel s’illustre régulièrement grâce à ses forfaits mobiles qui allient flexibilité et petits prix. Une démarche qui lui permet souvent de s’extirper de la mêlée des opérateurs téléphoniques et qui accouche aujourd’hui du forfait Oxygène. Un forfait qui bénéficie des avantages habituels des forfaits de l’opérateur tels que la flexibilité et un positionnement tarifaire parmi les plus bas du marché, et qui a pour vocation de sensibiliser aux questions environnementales. Cette série limitée, sans engagement, est actuellement proposée à partir de 7,99 euros par mois pour une enveloppe de 50 Go. Sachez toutefois qu’il ne vous reste plus que quelques jours pour bénéficier de cette offre, puisqu’elle se termine le 4 octobre prochain.

Le forfait Oxygène en détail

Au premier abord, le forfait Oxygène se présente comme n’importe quel forfait mobile actuel, avec des prestations comprenant assez logiquement une enveloppe internet, des appels, des SMS et des MMS en illimité. Il est toutefois à noter que cette offre est sans engagement et que son tarif n’augmentera pas au terme de la première année.

Dans le détail, vous bénéficierez donc chaque mois :

de 50 Go d’internet mobile sur le réseau SFR, dont 20 utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM ;

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Union européenne ou les DOM ;

du transfert d’appel vers la messagerie vocale ;

du blocage des numéros surtaxés ;

de la messagerie vocale visuelle pour les utilisateurs d’iPhone ;

de l’accès aux appels Wi-Fi et 4G.

Là où il se démarque en revanche, c’est par sa flexibilité. Cette spécificité propre à Prixtel vous permet d’ajuster, mois après mois, vos besoins en data grâce à un système de paliers qui évoluent au gré de votre consommation. Bien évidemment, cette hausse de l’enveloppe de data s’accompagne d’une hausse du prix du forfait. Le forfait Oxygène, comme les autres forfaits Prixtel, dispose de trois paliers distincts :

si vous consommez 50 Go de data ou moins par mois, vous paierez le prix initial du forfait, soit 7,99 euros ;

si vous dépassez les 50 Go, mais consommez moins de 90 Go, votre facture mensuelle passera à 10,99 euros ;

si votre consommation est comprise entre 90 et 130 Go, vous devrez vous acquitter d’une facture mensuelle de 13,99 euros.

Cela signifie-t-il que vous êtes condamné à voir votre facture augmenter pour toujours si vous dépassez une fois le seuil des 50 Go ? Absolument pas. Votre offre de base reste la même et s’ajuste automatiquement mois après mois. Si vous consommez 66 Go en octobre, vous paierez logiquement 10,99 euros. Néanmoins, si votre consommation demeure sous la barre des 50 Go en novembre, votre forfait retrouvera son tarif initial, soit 7,99 euros.

Dernier argument en faveur de cette offre Oxygène, outre son prix on ne peut plus raisonnable, Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 causées par ce forfait en menant diverses opérations écoresponsables. L’opérateur a par exemple entrepris de replanter des arbres dans un parc du Loir-et-Cher (plus de 20 ha à l’heure actuelle) et accompagne aussi les agriculteurs dans leur activité, afin de les aider à réduire leur empreinte carbone au quotidien. Vous pourrez en apprendre davantage sur cette démarche en allant faire un petit tour sur la page dédiée aux actions réalisées par Prixtel en faveur du climat.

Quels sont les autres forfaits actuellement proposés par Prixtel ?

Au-delà de son édition limitée Oxygène, Prixtel propose aussi ses trois forfaits habituels. Ces derniers disposent des mêmes avantages et prestations, que ce soit au niveau de la flexibilité ou de la tarification avantageuse, et se démarquent essentiellement au niveau du volume de data proposé.

Ces trois offres bénéficient en ce moment d’une promotion valable jusqu’au 4 octobre prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour souscrire au forfait de votre choix à prix réduit.