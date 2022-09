RED : découvrez cette option pour profiter de la 5G avec son forfait mobile sans engagement

À l’aide d’une simple option, RED vous permet de transformer n’importe lequel de ses forfaits sans engagement. Un bon moyen de bénéficier d’un forfait 100 Go 5G sans se ruiner.

Plutôt que de lancer une nouvelle série de forfaits uniquement dédiés à la 5G, pour un prix tournant autour des 30 à 50 euros, RED met en place une option pour accompagner ses offres 4G.

Une stratégie qui permet, à la fois à l’utilisateur de bénéficier d’un forfait mobile sans engagement et de jouir d’un excellent réseau sans faire fondre son compte en banque tous les mois. En effet, cette option est facturée 5 euros mensuels, ce qui permet d’obtenir un forfait 100 Go 5G à seulement 20 euros par mois.

Et pour 5 euros supplémentaires, vous pouvez doubler l’enveloppe data, qui passe ainsi à 200 Go.

Un forfait mobile qui mise sur la data et le débit

On ne va pas y aller par quatre chemins, le forfait RED 100 Go est parfait pour celles et ceux qui veulent jouer en ligne. Pour la simple et bonne raison que la 5G est une norme 10 fois plus rapide que la 4G et avec 10 fois moins de temps de latence. Vous pouvez donc enchaîner les duels sur Fortnite sans craindre la mort à cause d’un lag.

Surtout que RED a été classé premier ex æquo sur la qualité de ses connexions 5G par le baromètre nPerf du 1er semestre 2022. Si le réseau 5G couvre principalement les grandes villes, le réseau 4G de RED couvre 99 % de la population française avec un débit maximal de 500 Mb/s.

Ce forfait mobile est aussi un bon allié des amateurs et amatrices de séries en streaming. Son enveloppe de 100 Go assure jusqu’à 155 heures de visionnage en streaming. Les aficionados de musique ou podcast ne sont pas en reste puisqu’il est possible d’écouter près de 1 250 heures de contenu audio tous les mois.

Et si vous vous déplacez au sein de l’Europe ou des DOMs, RED vous fournit une enveloppe de 17 Go en itinérance. De quoi garder le contact avec ses proches ou trouver le meilleur restaurant près de son lieu de villégiature.

Une offre 5G abordable

Bien entendu, vous avez accès aux appels, SMS illimités vers la France et les DOM, ainsi que les MMS illimités vers la métropole. Vous bénéficiez aussi des appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et l’Union européenne.

De base, le forfait mobile 100 Go de RED affiche un prix de 15 euros par mois. Cela dit, si vous voulez profiter de la 5G, vous devrez activer l’option 5G, vendue pour 5 euros chaque mois. Vous obtenez donc un forfait 100 Go 5 g à 20 euros par mois, loin des offres classiques facturées aux alentours de 50 euros.

D’autant qu’il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous n’êtes donc soumis à aucune durée minimale d’abonnement, ce qui vous permet de gérer à loisir votre souscription et vos options.

Une souscription simplifiée

Comme pour ses forfaits classiques, RED prend en charge toutes les démarches pour le changement d’opérateur, que ce soit la résiliation et le transfert de ligne. Une fois sur le site de RED, il suffit de choisir le forfait désiré et d’activer l’option 5G pour démarrer la souscription. Il est d’ailleurs possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO. Un unique paiement de 10 euros vous sera aussi demandé au moment de la commande pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM, en plus du prix du premier mois d’abonnement.

La livraison de la nouvelle carte SIM se fait en une semaine. Le changement de ligne ne provoque pas l’interruption des services mobiles.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.