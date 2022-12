Avec ce forfait mobile, passer à la 5G n’a jamais été aussi abordable

Pour Noël, B&You permet de tester la 5G à moindre coût avec son nouveau forfait mobile 100 Go à 14,99 euros par mois sans engagement. C’est l’occasion de découvrir la vitesse de la 5G, sans déplumer son portefeuille.

Dans quelques jours, de nombreuses personnes auront la chance de découvrir un nouveau smartphone au pied de leur sapin. Afin de profiter pleinement de toutes ses capacités, ou tout simplement de découvrir tout le potentiel de son smartphone actuel compatible avec la 5G, B&You a concocté un tout nouveau forfait spécial Noël.

L’opérateur français se démarque sur cette fin d’année avec l’une des offres les plus avantageuses du marché. Celle-ci comprend la connectivité 5G et une belle enveloppe de 100 Go, pour seulement 14,99 euros par mois durant les six premiers mois. En prime, ce forfait mobile est sans engagement.

Un forfait généreux et abordable

Regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique en ligne, ou découvrir les derniers jeux mobiles du moment sans se soucier de sa consommation de données mobiles, implique généralement de consacrer un gros budget. Alors que les Français utilisent en moyenne 13 Go de datas par mois selon l’ARCEP, le gendarme des télécoms, B&You propose un forfait très confortable de 100 Go pour consommer sans compter.

Abordable, ce forfait B&You ne coûte que 14,99 euros par mois durant les 6 premiers mois, et il comprend :

les appels illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

les SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

une connectivité 5G ;

100 Go de data depuis la France métropolitaine ;

25 Go de data utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM et déductibles de l’enveloppe de 100 Go ;

une offre sans engagement ;

la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Passé six mois, ce forfait mobile évolue automatiquement et offre une enveloppe encore plus généreuse, de 200 Go, pour un prix contenu de 19,99 euros par mois.

Des services supplémentaires à petit prix

Outre l’excellent rapport qualité-prix de ses forfaits mobiles, B&You se démarque des autres opérateurs par toutes les options qu’il propose en marge de ses abonnements. Accéder à plus de 70 chaînes de TV en illimité sans décompte de son enveloppe de data est exceptionnellement à 3 euros par mois au lieu de 5,99 euros.

Il est aussi possible d’obtenir un second numéro de téléphone pour seulement 3 euros par mois, ou encore la protection 360 de Norton incluant un gestionnaire de mots de passe pour 5 euros par mois.

Si ce forfait est suffisamment calibré pour laisser ses enfants jouer avec son smartphone durant des heures, B&You propose une solution de contrôle parental à 5 euros par mois pour bloquer les contenus inappropriés, gérer le temps passé derrière l’écran ou encore vérifier leur activité sur les réseaux sociaux.

Une souscription en quelques minutes

Changer d’opérateur et souscrire à un forfait mobile B&You s’avère à la fois simple et rapide. Il suffit de renseigner son nom, son adresse, son email, ainsi que ses coordonnées bancaires pour les prélèvements mensuels.

Vous voulez conserver votre numéro de téléphone ? En indiquant votre numéro RIO (disponible en appelant le 3179), B&You s’occupe pour vous de transférer et de résilier votre ligne actuelle.

Un simple formulaire à remplir et le tour est joué ! Vous n’avez rien de plus à faire, hormis régler les 10 euros pour la commande et l’expédition à domicile de votre nouvelle carte SIM B&You. En quelques clics seulement, l’opérateur français vous permet de découvrir son tout nouveau forfait 5G spécial Noël de 100 Go sans engagement à 14,99 euros par mois pendant six mois (puis 19,99 euros par mois passé six mois, avec une enveloppe boostée à 200 Go).