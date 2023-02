Le Honor 70 profite d’une remise de 85 % avec ce forfait

Un smartphone bien équipé en photo coûte généralement assez cher. Mais en ce moment, Bouygues Telecom propose le Honor 70 au prix de 3 euros par mois pendant 24 mois avec son forfait 5G de 200 Go. C’est l’une des offres les plus compétitives du moment.

Officialisé en septembre dernier, le Honor 70 a rapidement été salué pour son excellent rapport qualité-prix. Cet élégant smartphone compatible avec la 5G propose un appareil photo complet et des fonctionnalités vidéos aussi avancées que surprenantes.

Que vous soyez vloggeur ou simplement à la recherche d’un bon smartphone polyvalent, c’est le moment idéal pour vous offrir le Honor 70. Bouygues Telecom l’affiche actuellement à 3 euros par mois sur 24 mois (après un premier règlement de 1 euro) avec son forfait mobile 5G de 200 Go. Le Honor 70 revient donc sur la période à 73 euros (après ODR) au lieu de 499,90 euros, soit une remise de plus de 80 % sur son prix nu.

Honor 70 : photo et vidéo à l’honneur

Le Honor 70 se remarque avant tout par son design premium et ses finitions soignées. Et s’il est beau, ce smartphone est aussi un bon photophone. Dès sa sortie, il a été salué pour la qualité de son appareil photo. Frandroid lui a attribué la note de 8/10 dans ce domaine lors de son test.

Et si sur ce point, la plupart des smartphones de milieu de gamme misent tout sur un seul capteur à haute définition, le Honor 70 s’avère quant à lui complet, puisqu’il embarque :

un large capteur de 54 mégapixels à haute sensibilité, optimisé pour les photos de nuit ;

un capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle, mais aussi pour la macro ;

un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour les portraits.

Avec une telle configuration, le smartphone peut filmer jusqu’en 4K et offre des fonctionnalités étonnantes comme le mode Solo Cut. Celui-ci permet de capturer simultanément deux vidéos, l’une avec une vue complète de la scène et la seconde centrée sur une personne précise. De quoi exercer ses talents de réalisateur en herbe.

Les amateurs de selfies ne sont pas en reste et peuvent réaliser de magnifiques autoportraits grâce à la caméra frontale de 32 mégapixels, une définition habituellement réservée aux smartphones les plus haut de gamme.

Vous n’avez que faire de la partie photo ? Équipé d’un bel écran OLED FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces et compatible 5G grâce à la puce Snapdragon 778G+, le Honor 70 est aussi pensé pour ceux qui aiment regarder des vidéos en streaming ou jouer durant des heures. Inutile de se priver sachant que ce smartphone peut tenir plus d’une journée avec une charge complète et bénéficie en plus de la charge rapide 66 W. Autre bon point en faveur de ce smartphone : il est équipé de base de 256 Go de stockage interne. L’assurance de le conserver de nombreuses années sans saturer la mémoire.

Et même s’il propose une fiche technique solide, le Honor 70 est particulièrement abordable en ce moment chez Bouygues Telecom. L’opérateur le propose actuellement à 3 euros par mois pendant 24 mois (après un premier règlement de 1 euro), soit un prix total de 73 euros, au lieu de 499,90 euros. Pour accéder à une telle offre, il suffit d’associer le smartphone à son forfait 5G de 200 Go.

Forfait mobile 200 Go : une offre mobile pas si démesurée

Les gros forfaits ont le vent en poupe et s’avèrent avantageux pour tous ceux qui veulent se passer d’une connexion fixe (15 % des Français n’en ont pas selon l’ARCEP), mais aussi pour les plus grands consommateurs de data qui jouent, regardent des vidéos ou encore travaillent à l’extérieur plusieurs heures par jour.

En réponse à ces nouveaux besoins, Bouygues Telecom a concocté un forfait mobile 5G hautement calibré, comprenant :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne.

Avec une telle offre, vous pouvez utiliser votre Honor 70 presque sans aucune limitation. Disponible à 31,99 euros par mois la première année (puis 49,99 euros par mois) avec un engagement de 24 mois, ce forfait mobile tombe à 26,99 euros par mois pour les clients Bbox.