160 Go à petit prix : ce forfait mobile RED ne passe pas inaperçu

RED propose actuellement un forfait mobile avec une enveloppe de données mobiles très élevée. Avec ses 160 Go, cette offre est pourtant disponible à seulement 15,99 euros par mois. De plus, elle est sans engagement.

RED casse les codes et tente de répondre aux besoins des plus grands consommateurs de data, à la recherche d’une offre démesurée à petit prix. L’opérateur affiche actuellement un forfait mobile sans engagement de 160 Go à seulement 15,99 euros par mois.

Et pour ne pas alourdir la facture tout en restant au plus près de vos besoins, RED vous propose de personnaliser votre forfait avec deux options phares :

l’accès au réseau 5G de SFR pour 3 euros par mois ;

30 Go de données mobiles pour vos futurs voyages à l’étranger (valable pour une sélection de pays hors Union européenne, dont les États-Unis) pour 5 euros par mois.

Autant d’arguments qui placent cette offre mobile comme l’une des plus intéressantes de moment.

Ne soyez plus limité par votre forfait mobile

Pourquoi souscrire à un forfait mobile comprenant plus de 150 Go ? Les raisons sont multiples. Ces offres ne sont plus réservées aux seuls utilisateurs qui aiment passer des heures à regarder des vidéos en streaming, jouer, ou encore se laisser porter par leur flux TikTok.

Certaines personnes sont souvent en déplacement et ont besoin d’un accès à internet fiable pour travailler ou pour se divertir. Les étudiants qui veulent éviter de se connecter au Wi-Fi public de leur école et préfèrent la sécurité de leur propre réseau mobile sont aussi concernés.

C’est sans compter tous ceux qui ont fait le choix de réduire leur facture et de ne pas avoir de ligne internet à domicile. Selon l’ARCEP, 15 % des Français ne bénéficieraient chez eux d’aucune connexion à haut ou très haut débit.

C’est pour toutes ces raisons que RED a prévu un généreux forfait mobile de 160 Go à seulement 15,99 euros par mois. En dépit de son prix contenu, il comprend :

160 Go de données mobiles, dont 23 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de SFR ;

aucune durée d’engagement.

En plus, contrairement à la plupart des offres mobiles, son tarif n’augmente pas au bout d’un an.

Des options pour agrémenter son forfait

Afin de réserver l’un des tarifs les plus compétitifs du marché pour son forfait mobile, tout en proposant une large enveloppe de data de 160 Go, RED a dû faire quelques compromis. L’absence de 5G en fait partie.

Pour autant, ceux qui le souhaitent peuvent passer à la 5G pour seulement 3 euros supplémentaires par mois. Le forfait mobile RED de 160 Go monte alors à 18,99 euros par mois, soit un prix qui reste très abordable. De cette manière, tous ceux qui ne possèdent pas de smartphone compatible avec la 5G ne paient pas inutilement un service qu’ils n’utilisent pas.

Une autre option phare est aussi au programme. Si vous prévoyez de passer vos vacances aux États-Unis, au Canada, ou de partir un week-end en Suisse ou encore en Andorre, RED a tout prévu. Pour 5 euros de plus par mois, vous pouvez obtenir 20 Go de données mobiles pour ces destinations. Une aubaine pour ceux qui aiment partager leurs souvenirs en direct avec leurs proches.

Une souscription simple et rapide

Quelques minutes suffisent pour souscrire à ce forfait hautement calibré de 160 Go à 15,99 euros par mois. Après avoir sélectionné cette offre sur le site internet de RED, l’opérateur vous demande uniquement d’indiquer vos coordonnées et votre RIB.

Si vous souhaitez conserver votre numéro, vous pouvez aussi renseigner votre code RIO (disponible en appelant le 3179) afin que RED transfère automatiquement votre ligne et procède à la résiliation auprès de votre ancien opérateur.

Pour finaliser la souscription, un paiement unique de 10 euros correspondant à la commande de votre nouvelle carte SIM est requis. Et c’est tout ! Aucune autre démarche supplémentaire n’est nécessaire.