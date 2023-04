Forfait mobile : réduisez votre facture avec cette offre ajustable de Prixtel

Pourquoi payer tous les mois pour des données mobiles que vous n’utilisez pas ? Prixtel propose un forfait mobile flexible qui s’adapte à votre consommation réelle. Affichée à partir de 6,99 euros, c’est l’une des offres mobiles les plus abordables du moment.

Depuis le début de l’année, les forfaits mobiles à moins de 10 euros sont devenus aussi rares et recherchés que le Saint Graal. L’opérateur Prixtel vient alors chambouler le marché avec une offre 4G à seulement 6,99 euros par mois.

En plus de son tarif ultra-compétitif, le forfait mobile Oxygène s’ajuste automatiquement à votre consommation, de sorte que vous ne soyez facturé que pour les données utilisées. Petit bonus : Prixtel assure que son forfait est neutre en CO2.

Un forfait mobile à prix doux

Les offres mobiles surcalibrées avec plus de 100 Go sont devenues les nouveaux standards du marché. Pourtant, comme le rappelle l’ARCEP dans sa dernière étude publiée en janvier dernier, les Français ne consomment en moyenne que 14,3 Go de données mobiles par mois.

Afin que vous ne payiez plus pour des data que vous n’utiliserez jamais, Prixtel remanie son forfait flexible Oxygène et le rend encore plus abordable. Avec un prix plancher de 6,99 euros par mois qui n’augmente pas au bout d’un an, cette offre mobile sans engagement comprend :

une enveloppe ajustable de 20 Go utilisable en France ;

15 Go de données mobiles utilisables en Europe ou dans les DOM (déductibles de l’enveloppe principale) ;

une connectivité 4G/4G+ établie sur le réseau SFR ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France ;

la possibilité de passer ses appels en VoWiFi.

Avec cette enveloppe de 20 Go, il y a largement de quoi naviguer sur internet, parcourir les réseaux sociaux, et consommer de longues minutes de vidéo en streaming quotidiennement.

Les gros consommateurs ne sont toutefois pas en reste, puisque l’offre Oxygène de Prixtel peut offrir jusqu’à 60 Go de données mobiles en cas de besoin.

Un forfait mobile qui s’adapte à vos besoins

Des déplacements imprévus, un voyage, ou encore une panne de votre box internet et votre consommation de données mobiles explose. Pour ces périodes spécifiques durant lesquelles votre enveloppe de data s’avère trop limitée, le forfait Oxygène passe automatiquement au palier supérieur, afin que vous ne soyez ni bloqué dans votre navigation, ni surfacturé.

Au total, l’offre Oxygène compte trois paliers, respectivement de 20, 40 et 60 Go. Le montant de la facture s’ajuste alors en fin de mois en fonction des seuils franchis :

jusqu’à 20 Go, le forfait est à 6,99 euros par mois ;

de 20 à 40 Go, il passe à 8,99 euros par mois ;

de 40 à 60 Go, il s’élève à 10,99 euros par mois, un montant qui reste malgré tout très compétitif.

À chaque début de mois, le forfait Oxygène revient automatiquement à la première tranche.

Une souscription simple et rapide

Entre son prix plancher et sa flexibilité, l’offre Oxygène de Prixtel est l’une des plus intéressantes du moment. En plus, y souscrire est simple et rapide, car tout se passe en ligne, sur le site internet de Prixtel.

Mieux encore, Prixtel se charge de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur et de transférer votre ligne. La seule chose à faire pour en profiter est d’inscrire son identifiant RIO. Il suffit de composer le 31 79 pour le connaître.